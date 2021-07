ROM bloqueia todas as atualizações, exceto uma para Diego Pinto

ROM, parar atualizações: Prioridade apenas para Pellegrini

Por esta Diego Pinto aguarda sinal Pela comitiva do jogador Renovação Este acordo expira em 2022. No início de junho, os agentes do meio-campista entraram em contato com o gerente geral e pediram-lhe que adiasse qualquer discussão sobre a renovação no final do Campeonato Europeu. Um pedido foi aceite por Pinto Nos últimos dias da próxima semana, além das reviravoltas emocionantes, ele concordará com Posetta em ajustar a data da reunião para iniciar negociações que levem à fumaça branca. As relações entre Roma e o séquito de Pellegrini são boas e chega-se a um acordo sobre o desejo do menino de ficar na capital.

O papel que ele desempenha em Pellegrini e na equipe para o contrato expirado é a exceção no capítulo de renovação. Isso porque não haverá mais discussões sobre os contratos dos diversos players até setembro. Aqueles no ar de extensão. Depois, Mancini, Vertewood, Christonde, Tarbo e Willer. Apesar de inicialmente iniciar contatos com vários agentes, Diego Pinto pediu a todos que esperem o fim do mercado de câmbio, que pode se concentrar em vendas e compras múltiplas que ajudarão a fortalecer a equipe de Moreno. Não fechando para atualizações Portanto, é preciso ter paciência para ajustar os diversos salários e enfrentar primeiro as questões mais delicadas dos próximos dois meses.