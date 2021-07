O sim de Meloni e Berlusconi a Cornere.it para o candidato de Bernardo ao Milan Feltry

“Estou muito orgulhoso de anunciar que o diretor Vittorio Feltri decidiu se juntar aos irmãos da Itália, mas facilmente o convencemos a liderar nossa lista para o próximo governo em Milão.” Georgia Meloni deixa a surpresa final da apresentação milanesa de seu livro de Io Sono Georgia de. Estar no pátio do Palácio Real é uma certeza. “Ele é um homem que representa muito para a história da imprensa italiana e para a mente livre deste país”, explica o chefe do investimento estrangeiro direto em meio a aplausos: “Estamos orgulhosos”. Quando o público vem para pegar um autógrafo, a “lista” do diretor editorial Livre Selado com uma selfie em apoio às redes sociais. His Esta é uma ideia que nasceu há poucos dias, quando falamos para esta apresentação de seu livro – diz Feldry -. Mas não foi um choque para mim, simplesmente não importava. Eu respeito melões. Se alguém mais tivesse me perguntado, eu não teria concordado. ‘Esteja no lugar um Livre? “Claro. O que isso tem a ver com minhas escolhas políticas. Fico feliz em ficar até que me expulsem.”

Parte do quebra-cabeça milanês no centro-direito acontece. Para o cartão mais importante, agora é questão de horas. O elenco interminável para o candidato a prefeito deve terminar hoje. A Cúpula da Coalizão é convocada na capital para identificar o desafio de Pepe Salah. Depois de mais de vinte nomes verificados e rejeitados, parece que Luca Bernardo está certo. O diretor do departamento de pediatria do Hospital Fatbenefradelli já se reuniu com Matteo Salvini e Georgia Meloni, que elogiaram sua “capacidade de escuta”. Ele recebeu um telefonema de Silvio Berlusconi, do qual ele teria recebido luz verde para a Assíria. «Causou-me uma boa impressão», o que confirma o líder do investimento directo estrangeiro: «Este é o melhor perfil da humanidade, como mãe só me posso interessar por um pediatra. Minhas postagens são excelentes, mas precisam ser comparadas com a aliança. READ Calado de dpcm. Também pode ser cancelado





O tempo está se esgotando. Um passo longe das férias, O porta-estandarte que carregar nos ombros os desejos da central direita da cidade terá pela frente uma mini campanha eleitoral. Mas a vingança de Georgia Meloni é possível. Mil Sempre tive a convicção de que o Milan é competitivo », jura: vencer Estamos em campo para vencer, não para participar. Penso que esta cidade precisa de um impulso diferente, não só para cuidar do seu magnífico centro histórico, mas também para saber ver os seus subúrbios, cidadãos que foram esquecidos pelo regime actual nos últimos anos.

Disse o homem na liderança, A equipe gira em torno do capítulo número dois. Salvini se concentra no ex-prefeito Gabriel Albertini. Mesmo Knight, na convocação de Bernardo, teria dado sua bênção à chapa, em vez de Georgia Maloney parecer frenética: “Esta é definitivamente uma opção na mesa, mas acho que devemos começar com o candidato a prefeito. O candidato está falando sobre o vice-prefeito. Portanto, ainda estamos um passo atrás. “Esperançosamente, a segunda questão será resolvida. Em outras cidades, como Roma, um tíquete foi elaborado e, claro, o FDI tem seus planos em vigor .