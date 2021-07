Artigo por Antonio Fontana.

“Muito baixo”. Os dirigentes das camadas jovens do Porto acreditaram firmemente que Jono Félix dificilmente faria uma aparição no mundo do futebol por causa daquele físico pequeno, pelo que optaram por rejeitá-lo quando ainda tinha 15 anos. É verdade que na juventude os portugueses certamente não representaram a magnificência da sua estrutura, embora já fosse claro que não podia ignorar a formação técnica a que estava inserido. É por isso que as habilidades de classe do Benfica ’99 não estão envolvidas em capturá-las, uma vez que são dissolvidas por seus concorrentes.

Precisou de tempo para se juntar à equipa antes da manifestação, mesmo sem rodeios, como o Porto se enganou na sua avaliação. Frente aos “Trages”, Jono Félix marcou um golo decisivo que permitiu ao Benfica ultrapassar o Porto na tabela de classificação, o que garantiu a vitória do campeonato. Naquele ano, pela primeira vez como profissional, o então jovem de 19 anos tornou-se uma estrela de classe mundial.

O Atlético de Madrid pagou-lhe cerca de 12 127 milhões para o levar ao tribunal de Simeone, onde assumiu a herança do companheiro de equipa Ronaldo como campeão português na capital ibérica. Dois anos após sua chegada a Colconeros, parece que os Louisiana Predigi ainda não encontraram uma dimensão dentro do sistema Colista, mas a inspiração de cristal que ele manifestou certamente não desapareceu no éter.

João Félix, que foi afastado do Euro 2020 com o objetivo de conquistar o primeiro título com o campeão Portugal, continua sendo uma realidade da Louisiana e do futebol espanhol.

