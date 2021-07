No primeiro período de sofrimento para a Itália, a Espanha dominou o meio-campo, graças aos movimentos de Petrie e Danny Olmo, usado como um equívoco, principalmente a favor do meio-campo, mas perigoso no ponto de realização. Os azzurri são sempre obrigados a evitar o meio-campo, distorcendo o jogo. Mestre no meio-campo espanhol e muitas vezes vem de partes de Donarumma, sempre atento. Relâmpago na final da Itália com Emerson disparado por insígnia, mas chute do ala esquerdo acertou na trave: foi o primeiro chute azul a chegar ao gol na partida

61 Uma mudança para cada página após a rede: Ferradi entra na Itália para ficar imóvel, a Espanha entra em Morata em vez de Ferran Torres

59 ‘O objetivo da igreja! A insígnia começa novamente à esquerda, através de uma parede do prédio. Mas a bola continua e Sisa entra: um chute incrível de pé direito e Assuri sai na frente

53 Itália Resposta da Itália! Vá para a esquerda do Insignia e sirva Parella jogando Sisa, mas a mão direita do ala da Juventus estrangula seu pescoço. Unai Simon se estica e congela

52 ‘Perigo, Espanha! Sirva na hora do almoço, em cestas sofisticadas

51 Sergio Basketz avisa: Primeiro cartão amarelo do meio-campista do Barcelona por falta sobre Verdi

50 Espanha Oportunidade! Danny Olmo Fernandez inspira Torres, mas a diagonal de De Lorenzo está certa. Todo o canto se fecha em um canto

48 A Itália começa de novo depois do resto. Mais equipe e mais posse de bola. Agora em existência em Wembley

46 de novo Estamos começando de novo! Não houve mudança após o intervalo e os mesmos 22 homens que começaram o jogo voltaram a campo

45 Itália Oportunidade! O Insignia desencadeia uma emergência: atalho do lado de fora

38 Jogo difícil para a Itália: a Espanha controla o jogo com uma bola densa e precisa, que leva Assouri a correr atrás. Quando a bola está entre as pernas dos meninos de Mancini, Rose tira imediatamente oxigênio das pernas boas de Verdi e Jorkinho, obrigando-os a arremessar por mais tempo.

25 Espanha de volta! Boa manobra de Rose em outro adiamento equivocado da Azzurri, então Danny Olmo desencadeia da direita, mas Donarumma é cuidadoso e descarta

21 Itália Oportunidade! O triângulo esquerdo entre Emerson e Insine é centrado no ala, mas Immobile ou Parella não encontrou tempo para chutar o alvo.

15 Nova oportunidade para a Espanha devido ao erro de Parella no meio-campo. Ferran Torres recupera rapidamente, Jorginho salta, mas o remate passa perto e acaba na lateral de Donorumma

13 Espanha em perigo! Primeira chance para os espanhóis: Betri Imbecca troca entre Bonucci e Sielini, mas perde tempo sozinho na frente do atacante Donarumma e Emerson Sweeps.

11 A Espanha ganha metros com suas colunas densas, melhorando assim seu centro de gravidade. Até agora, Assurry teve o cuidado de controlar a Fúria Vermelha do rastreador

7 Equipes muito curtas e alguns lugares para construir. Espanha também cai, Itália é inteligente na defesa e pronta para recomeçar

3 Primeira vertical da Itália, chute de Parella acertando a trave de um ângulo apertado. Mas fora de jogo

1 Apito inicial. Vá para as semifinais

Equipes de campo

Ambas as equipes estão em campo cantando o hino nacional.

Homenagem a Rafella Carey

A pedido da Football Association for Ufa, antes do jogo ‘A Make Love Start You You’, foi incluído numa das suas canções e baladas favoritas, uma lista de reprodução muito utilizada antes do jogo. No estande estão alguns banners dedicados ao carro por fãs assírios.

Sistemas oficiais

Mancini escolhe o 4-3-3 habitual com Donorumma; De Lorenzo, Bonucci, Sielini, Emerson; Parella, Jorginho, Verratti; Igreja, edifício, insígnias. Onze enviados por Louis Enrique foram: Simon; Asbiliquetta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Coque, cestas, Petrie; Ferran Torres, Danny Olmo, Highsable. Treinador Louis Enrique