Motivos e tempo

Uma greve geral na sexta-feira, 21 de abril de 2023, em todos os setores públicos e privados, foi convocada pelo Sindicato da Copa da Base ao longo do dia. Ônibus, metrô e bondes podem ser difíceis em algumas cidades, mas também rodovias, escolas e transporte aéreo. No entanto, o transporte ferroviário está excluído.

Um novo 21 de abril de 2023, sexta-feira, greve geral Pode haver sérias consequências para o transporte público local e nacional em toda a Itália. A greve, convocada pelo sindicato de base para sexta-feira, vai preocupar muito os trabalhadores Todos os setores públicos e privados Adeptos da resistência à Confederação Unitária de Bases.

Ônibus, metrô e bondes podem ser inconvenientes em algumas cidades, mas também autoestradas e transporte aéreo. No entanto, o transporte ferroviário está excluído. Greve geral na sexta-feira Diz respeito aos setores de educação e saúde. “O governo está gastando bilhões para alimentar uma guerra destrutiva na Ucrânia, descontando recursos de nossos salários, cortando a saúde pública, empobrecendo efetivamente trabalhadores, aposentados e classes sociais vulneráveis”, explicaram os motivos da greve geral desde o filhote.

Greve de 21 de abril de 2023, causas e formas de protesto

21 de abril de 2023 greve geral é válida em todos os setores públicos e privados O dia todo da meia-noite à meia-noite Para Autostrade é válido das 22h do dia 20 de abril às 22h do dia 21 de abril. Entre as razões para a rescisão do contrato de trabalho O sindicato destacou Renovação de contratos Junto com a demanda por atrasos e aumento salarial, Introdução do salário mínimo e cancelamento de aumentos nas tarifas de serviços públicos e energia. “O governo está gastando bilhões alimentando uma guerra destrutiva na Ucrânia, drenando recursos de nossos salários, cortando a saúde pública, empobrecendo efetivamente trabalhadores, aposentados e classes sociais vulneráveis. oportunidades de carreira, “O chamado espaço público não é mais atraente para os jovens”, explicam do sindicato de base.

“Na Itália, um adicional Declínio no valor da pensão A “esperança de vida” da idade de aposentadoria é atualmente fixada em 67 anos para equipará-los aos pagamentos sociais/rendimento de cidadania, que continuou a aumentar por mais de 71 anos, apesar dos números do Istat, com aprovação considerável da CGIL. , CISL e UIL levaram os trabalhadores à passividade, desorientação e ainda mais dificuldade em controlar seu próprio destino”, acrescenta a nota da Copa: “Para aumentar os salários dos funcionários do governo, para parar a guerra, para expressar solidariedade. Os franceses estão protestando e pedindo um jogo de pensão também na Itália, estamos chamando os trabalhadores à greve.

Lista de voos garantidos e horários de voos em 21 de abril de 2023

Pequenos transportadores também aderiram à greve geral na sexta-feira Implicações para a aviação. já foi publicado Lista de voos garantidos Exigido por lei para realizar serviços públicos essenciais, além de voos estatais, militares, de emergência, de saúde, humanitários e de resgate. Por exemplo, todos os voos, incluindo voos charter, programados para partir entre as 7h00/10h00 e as 18h00/21h00 são garantidos; Todos os voos fretados de/para as ilhas devidamente autorizados ou notificados antes da data da greve; voos de ligação com as ilhas com frequência diária; Os vôos domésticos estavam em andamento no momento em que a greve começou; Chegada dos voos internacionais aos aeroportos nacionais com hora prevista trinta minutos antes do início da greve e todos os voos programados e atrasados ​​antes da partida por motivos alheios às partes.

Horários garantidos de ônibus, metrô e bonde na cidade

Os transportes públicos locais, como autocarros, metro e elétricos, podem ser afetados ao longo do dia de sexta-feira. As bandas garantidas são sempre asseguradas entre a hora de início do serviço e as 08:30 e entre as 17:00 e as 20:00. No entanto, neste momento, não há greve de transporte público local em Roma, Milão e Nápoles. As maiores dificuldades são esperadas em Reggio Emilia, que se junta à greve geral da Copa Greve dos funcionários da empresa Cheta Organizado pelos sindicatos filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil/ugl-fna/faisa-cisal. Não é permitido votar aqui das 09:00 às 13:00 e das 15:30 até o final do serviço.

Greve geral por escolas, saúde e rodovias em 21 de abril de 2023

A greve geral também afetará as escolas, saúde e rodovias que podem ter impactos potenciais sobre esses serviços essenciais. No caso das escolas, excluem-se os funcionários dos serviços educativos contratados pela Câmara Municipal de Turim. Para os trabalhadores das autoestradas, as paragens são possíveis entre as 22h00 de 20 de abril e as 22h00 de 21 de abril. Por lei, para a saúde, No entanto, todos os serviços mínimos essenciais para o setor de saúde serão garantidos e, no que se refere às atividades relacionadas à assistência direta ao paciente, será dada prioridade ao atendimento de pacientes emergenciais, em estado grave e sem alta.