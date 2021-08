Mas a chuva gelada chegou

Em casa com a Juventus, a situação de Cristiano Ronaldo está sob controle e Andrea Agnelli também tem trabalhado para o futuro dos portugueses.

Ainda falta uma semana para o fim oficial do mercado de câmbio e da casa Juventus O futuro Cristiano Ronaldo. O astro português tem mostrado descontentamento nos últimos dias e o seu futuro ainda é incerto. Andrew Agnelli É difícil trabalhar de acordo com suas demandas.

Na verdade, de acordo com Evan Jasoni, do Courier Dello Sport, o presidente da Juventus teria dado “luz verde” ao conhecido agente de George. Mendes Ele tem tentado nos últimos dias encontrar o gol do jogador de futebol.

SERIE A e todas as notícias: Clique aqui!

O problema com o futuro de Agnelli e Cristiano Ronaldo

Na Juventus, Cristiano Ronaldo corre o risco de se tornar um problema grave. Os portugueses podiam ser ‘apesar’ visto que George Mendes não conseguiu gradualmente o número líquido Real Madrid, Manchester City e PSG.

Leia mais >>> Juventus muda de meio-campo: Allegri escolhe quem sacrificar

A maior piada que Ronaldo e o agente vieram de Paris, destaca o jornal. A chegada de Messi restringe as suas ambições de sair de Turim e é muito difícil encontrar um clube que esteja pronto para responder às exigências dos portugueses.