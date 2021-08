“Jonah Cesarini” para dever de vacina: Data que leva à compressão

Chegou a metade de setembro: este é o divisor de águas para entender o número total de pessoas vacinadas com dois níveis, quando será iniciado o hospital e a terapia intensiva e a escola. Nesse momento, todos os elementos estarão nas mãos do governo para decidir se prorroga ou nãoDever de vacinação.

Quais são os riscos

“ Estamos agora no último minuto ou mais na área de Cesarini para introduzir o dever de vacina “: Aviso emitido Matteo Pacetti, O diretor da Clínica de Doenças Infecciosas do Hospital San Martino de Gênova, foi entrevistado sobre o tema de uma possível extensão de funções, mas sobretudo se é possível ou acontecerá em muito pouco tempo. “ Se viermos com 15% da população italiana não vacinada, haverá riscos “, Confirmou o epidemiologista Adenchronos, Eu me pergunto o que o governo pretende fazer com isso. “ Todos os vacinadores afirmam estar tomando medidas para prevenir o inverno com pessoas não vacinadas “Segundo o especialista, já é tarde demais, o outono chegou e o dever não pode ser estendido com um tratamento intensivo cheio de pacientes coviticos.” Temos uma parcela da população que será preenchida em outubro, novembro ou dezembro Hospitais. Isso significa que as estruturas de tratamento para pacientes sem cobertura hoje precisam ser modificadas, estendendo as listas de espera e adiando a hospitalização e as intervenções ”. Prensas. O autor não é neutro: quem decide não se vacinar é como passar por um sinal vermelho. “ Eles estão cientes dos perigos que representam? “

Dever Sim: Decisão do Comitê de Sobrevivência

Enquanto isso, chegou hoje o Conselho Nacional de Biossegurança, Biotecnologia e Ciências da Vida (CNPPPSV) do Presidente do Primeiro Conselho de Ministros das Atividades de Vacinas. “ Como parte das atividades de feedback e proposta, a abstração de cargos e procedimentos administrativos são deixados para o Estado – Lê um Observação, Nós expressamos “ Feedback positivo E acreditamos que a vacinação é obrigatória, que o cidadão se comunique de perto com outros sujeitos com referência específica aos envolvidos em obras e atividades públicas e exclua explicitamente potenciais situações de risco patológico da vacina .

A política divide

Dentro de algumas semanas, o governo terá de comentar a extensão ou ausência do dever vacinal e a extensão a vários setores do Passe Verde: como tratamos recentemente, a política está dividida. Quando Mariastella Gelmini Al Courier della sera Declarou que o dever não era considerado “um sectário” e que Antonio Tajani era abertamente positivo, Matteo Salvini Ele imediatamente fecha todas as possibilidades, dizendo que se opõe a elas. “ Qualquer tipo de dever, tributação e discriminação “. Governador da Ligúria e Presidente de Gâmbia, Giovanni Thotti, Ele acrescenta às forças que o explicam “ Entre fechar o país e se vacinar, espero que nenhum italiano interessado escolha a primeira .. Então, se o Ministro do Trabalho Andrea orlando Apesar de sua oposição à vacinação da OMS, ele diz que apóia a exploração de todas as soluções em nome da segurança pública, e o subsecretário de saúde é muito cauteloso. Andrea Costa: “ O dever de vacinação para todos os trabalhadores é a última hipótese a considerar. “O povo italiano tem uma grande responsabilidade, o nosso país é o segundo país da União Europeia a ser vacinado com 36 milhões: temos de continuar a transmitir a mensagem de esperança às vacinas, única saída para a epidemia governamental “

O que dizem os especialistas