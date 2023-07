Do barro ao dinheiro do xeque: a turma de 2002 pelo mundo

As sirenes inglesas Arsenal e Aston Villa pareciam ter se movido para ele, enquanto na Itália o olho estava voltado para o Atalanta. Ibrahim Bomba Para surpresa de todos, ele segue para o Catar para jogar na Série A local no time de Sheikh, Al-Tuhail. Abdullah Al Thani, o herdeiro do trono do Catar. A história do zagueiro, nascido no Vercelli em 2002, primeiro crescido no Virtus Vercelli e no Pro Vercelli, e depois entrando no futebol que conta na Europa, com a camisa do Vitória de Guimarães, é assim ainda mais enriquecida pelo palco. Tanto é assim que o comissário técnico o chamou em maio passado Roberto Mancini Para o treinamento de 3 dias da seleção italiana.

Maior titular em clube português, bamba Então ele vai e joga em um campeonato menos competitivo que os europeus, mas muito lucrativo. A fala é com todo respeito a alguns jogadores que jogam no país árabe há alguns anos e consideram o futebol do velho continente ultrapassado. Quem Ibrahim Bomba? Um garoto que começou nas quadras de saibro do Virtus Vercelli com o Esardienti via Parato, depois nos anos de Giovannisimi Nazionale no Pro Vercelli, época em que o clube Vercelli disputou os campeonatos de times da Série A e Série B.

Pro Vercelli 2014-2015 Interprovincial Starters – Ibrahima Bamba se apresentou com a equipe da classe 2002 dirigida por Stefano Fiore no Artisone.

Depois disso, ele foi primeiro para a França com sua família (jogou nas categorias de base do Paris FC), e o segundo para Portugal. No entanto, ele nunca deixa de retornar a Vercelli, sua cidade natal. A turma de 2002 estreou-se pelo Vitória Sport Club (conhecido internacionalmente como Vitória de Guimarães) na Primeira Liga na época passada, começando pela segunda equipa do clube e subindo na classificação para conquistar a posição de titular e mantendo-se contratado pelo clube português até 2026. Era impossível não notar e muitas empresas, incluindo a Al-Tuhail, aderiram imediatamente.

Catar – O Al-Tuhail dá as boas-vindas ao retorno de Ibrahima Bamba, do Virtus Vercelli, às categorias de base.

“Naquela época, lembramos dele como uma criança vivaz que, como muitos de seus colegas, já se destacava por seu talento – algo que ele disse que não tinha alguns meses atrás. John Galletto, secretário histórico de Virtus Vercelli – certamente é bom para ele que agora apareça em instituições importantes. Não sei como foi sua jornada no Pro Vercelli, mas talvez seja a história de muitos garotos que encontram treinadores que acreditam neles em determinado momento de sua carreira no futebol e iniciam sua trajetória. Agora bamba Uma estrada será construída no Catar. Onde o futebol está em alta, graças à contratação de craques europeus convencidos pelo som dos riais do Catar.