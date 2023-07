Um homem bate nela em um carro e abusa dela

Atacou enquanto estava no carro. Surpreendido em frente à casa de um amigo, espancado por um homem e depois preso pela polícia. A DJ Helen – Elena Rossi da Birmânia, conhecida nas cenas hip-hop, urbana e latina – foi às redes sociais para dizer que foi assediada nas ruas de Milão.

Conforme apurado, a violência ocorreu na zona de Famagusta no dia 17 de julho após as 21 horas. A vítima de 33 anos entrou em um carro alugado quando acabou na mira de um maníaco que enfiou a mão na janela entreaberta e agarrou seus seios com força. O assaltante também tentou arrombar a porta, mas foi arremessado pela mesma mulher, que encontrou forças para revidar.

Os policiais o pararam e, pouco antes, um homem com uma garrafa de vidro na mão alertou sobre a presença de homens ameaçadores. O homem de 22 anos do Senegal foi parado e preso sob a acusação de agressão sexual.

“Milão já não é uma cidade segura”, começou Dj Hellen num vídeo partilhado no seu perfil de Instagram, onde conta com quase 150 mil seguidores. “Estava em casa de uma amiga e esta pessoa aproximava-se e ela correu e meteu a mão e tentou encostar o carro, com a outra mão tocou nos meus seios e tentou puxar para baixo em cima de mim – conta – tinha mesmo más intenções e tive muita sorte de estar no carro porque se estivesse de pé ou o carro teria me atropelado.

“Mesmo enquanto eu buzinava e gritava, ele tocou meus seios e tentou entrar no carro. Coloquei a mão dele na janela e fingi ligar o carro. Aí ele saiu”, relembrou o segundo DJ. “Algo tem que ser feito porque não estamos mais seguros, não estamos mais seguros”, continuou ela, explicando por que decidiu contar o que aconteceu com ela. “Essas coisas – podem arruinar a vida de uma mulher para sempre”, concluiu ela.