Mercado de transferências da Juventus, olhamos para Portugal, e agora, um objetivo pode interessar aos bianconeri: os detalhes da operação.

Conforme relatado por Momblano à ‘Juventibus’, a Juventus tem um plano para adquirir o meio-campista Otavio, do Porto.

A oferta seria inferior a 40 milhões de euros, mas neste momento o caminho para a transferência parece ainda frio. Segundo fontes, o clube da Juventus está avaliando cuidadosamente a possibilidade de adicionar Ottavio ao seu elenco, mas o processo de negociação pode exigir novos desdobramentos nas próximas semanas.

Odavio tem menos de 40 milhões: Juventus o valoriza

A Juventus pode estar em negociações para contratar um novo meio-campista. Odavio é um talentoso jogador de futebol brasileiro que atualmente joga pelo Porto. Segundo as últimas informações de Momblano à Juventus, com uma oferta abaixo dos 40 milhões de euros, o clube da Juventus pode fechar Ottavio. No entanto, apesar da oferta tentadora, a pista para a troca ainda parece fria.

Conhecido por suas proezas técnicas e táticas no meio-campo, Ottavio provou ser um jogador-chave na equipe do Porto. Sua versatilidade e talento atraíram a atenção de vários clubes europeus, incluindo a Juventus, que o está considerando cuidadosamente em seu elenco. O processo de negociação pode levar tempo e paciência, já que o Porto pode relutar em abrir mão de um de seus principais jogadores. No entanto, se as negociações progredirem, Ottavio pode representar uma adição valiosa para a Juventus, que pretende fortalecer seu meio-campo, dados os desafios que estão por vir na liga e nas competições europeias. A Juventus, junto com Giuntoli, está examinando cuidadosamente os prós e os contras dessa possível mudança. O clube da Juventus é conhecido pelo foco e estratégia criteriosa de mercado, e a aquisição de Ottavio pode fazer parte desse contexto. Nós apenas temos que esperar.