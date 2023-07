Mau tempo e granizo em Veneto deixam 110 feridos. Danos em casas e carros

Os discursos continuam esta manhã. 115 blocos operatórios receberam mais de 500 pedidos de assistência Seu navegador não suporta HTML5

Mau tempo em Vêneto. O presidente regional Luca Zaya anunciou que 110 pessoas ficaram feridas. Os bombeiros estiveram ocupados durante a noite com centenas de pedidos de intervenção devido às violentas tempestades de água, granizo e vento que afetaram grande parte da região. Grupos de Veneza, Treviso, Pádua, Vicenza e Verona, em particular, trabalharam para cortar as plantas e árvores que invadiam as ruas e remover clarabóias, vidros e outros elementos inseguros. As intervenções continuam esta manhã. 115 blocos operatórios receberam mais de 500 pedidos de assistência. (A situação em Mântua – Previsão do tempo – (Previsão do Tempo – Granizo)

Luca Zaya: “Algumas lesões ligeiras” “Hoje, assinarei a prorrogação do estado de emergência assim que estiverem concluídas as avaliações de danos, que decorrem desde o início da manhã. O mau tempo que afetou nossas montanhas atingiu as planícies ontem à noite e algumas pessoas ficaram feridas”, disse Luca Zaya. No final da manhã, para mencionar: “O número de feridos aumentou para 110 devido ao choque do granizo, quedas e vidros quebrados. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos socorristas e técnicos que intervieram imediatamente após os acontecimentos e continuaram estas horas no trabalho de resgate e avaliação de danos”.



aprofunda Mau tempo, vento, granizo e telhados foram expostos em Brescia. Vídeo

Tragédia em Bresciano No entanto, a tragédia na área de Brescia. Um homem de 53 anos morreu ontem à noite após ser atropelado por um carro dirigido por sua esposa. Isso aconteceu em Prevalle durante uma violenta tempestade que atingiu toda a província. O homem de origem indígena estava em um carro com a esposa e a filha andando de bicicleta atrás dele quando caiu e morreu. O acidente ocorreu por Mansoni por volta das 21h30. Devido à forte chuva, o homem deve ter escorregado sob as rodas do veículo que o seguia a alguns metros de distância. Não há nada que ele possa fazer. Já a mulher que conduzia o carro sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Guarto em código amarelo.



aprofunda Mau tempo no Tirol do Sul, vento em Brunico abre um telhado

READ Um trabalhador de Beavis de Sacco morreu afogado enquanto trabalhava na A31 quando Tempestades de verãoNão só isso, o feijão também é frequente granizo. Mas como eles são formados? Então quando? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o evento Ir para galeria de fotos

Contém granizo Cubos de gelo do tamanho de bolas de pingue-pongue. Como ele explica foco mais jovemEssas bolas de neve formam Grandes nuvens chamadas nuvens cumulonimbus Encontrado em grandes altitudes. As temperaturas sobem na parte superior dessas nuvensi -20 °C e congela as gotas Ir para galeria de fotos

Depois disso, Fortes correntes quentes e frias dentro da nuvem Eles fazem grãos Para passar por diferentes movimentos, Alpinistas e Descendentes. Os grãos sempre fazem essa jornada eles ficam maiores E cada vez mais, até ficarem tão pesadas que caem no chão Ir para galeria de fotos