Renato Sanches se aproxima da Roma: PSG está aberto a um empréstimo para Wijnaldum

O clube parisiense está aberto a um empréstimo com direito de compra: o português poderia substituir Wijnaldum, mas a Roma tem dúvidas sobre sua condição física.

Uma longa espera e uma série de interações podem recompensar Diego Pinto. Durante semanas, o gerente geral da Roma colocou Renato Sánchez, meio-campista português do PSG, no topo de sua lista de favoritos para fortalecer o meio-campo.

Nas últimas horas, a posição do clube parisiense mudou com a negociação de uma forte aceleração no círculo estreito para possível fumaça branca.

De fato, outra jogada no eixo Roma-Paris pode ser tão fechada quanto a que levou Georginio Wijnaldum à quadra de José Mourinho na temporada passada.

A saída do holandês fez com que a Roma voltasse ao mercado e buscasse um jogador com características semelhantes para disponibilizar o Special One para a temporada de abertura.

O Paris Saint-Germain abriu um contrato de empréstimo com direito à compra de Renato Sanches, com parte do rico salário do português – que é de 5,5 milhões de euros por temporada mais bônus – sendo pago pelo clube transalpino.

Uma solução que satisfaz a Roma e seu gerente geral Thiago Pinto está pronto para acelerar para o ex-meio-campista do Lille.