Sundance anunciou em 17 de julho o pedido de prorrogação do julgamento

Milão, 19 de julho de 2023 – Apresentado ao Ministro Daniela Santange Solicitar que Extensão da Consulta O Ministério Público de Milão no caso Visibilia. O ato de ‘avisar’ o destinatário de que ele está sob investigação Foi notificado por correio em 17 de julho passado Para o endereço do proprietário do posto de turismo em Milão.

deLidar Verificado, o auto judicial foi entregue há dois dias, às 11h40, à destinatária, Daniela Garnero Santanché. Um envelope contendo um pedido de prorrogação de inquérito foi recolhido por uma pessoa identificada como ‘trabalhadora doméstica’.

Foi emitido um título de duas páginas no total Dois ex-diretores aparece no meio Você está sob investigação, incluindo um deputado, por falência e erro de cálculo: a David Montecasa em 11 de julho e a Massimo Capelli dois dias depois, em 13 de julho. O pedido da advogada Maria Gravina e da deputada Laura Bedio também inclui os nomes da companheira do ministro do Turismo. Dimitri Kunz e sOrella Fiorella Carnero. Todos desempenharam um papel de diretores do grupo falido, que abriu mais dois processos multiempresariais perante o tribunal de falências.

Os céticos podem objetar agora. Uma vez que o juiz da audiência preliminar receba o pedido em sua mesa para todos os destinatários, ele decidirá se concede a prorrogação, salvo quaisquer objeções.

Enquanto isso, o judiciário milanês abriu outra frente, após a renúncia de Federica Bottiglione, e agora com uma investigação de inteligência. Diretor da Editora Visualia. Durante sua audição, lançada há um mês, a garota disse que continua trabalhando era covid (março de 2020 a novembro de 2021) em que foi oficialmente demitido em tempo zero, dando assim origem a um processo independente, ainda sem culpa e sem suspeição, mas vinculado ao processo principal.

Tambem aguardo respostaagência de receita Num plano oferecido pela Visibilia SRL para liquidar dívidas ao fisco mediante o pagamento de 1 milhão 200 mil euros em 10 anos. A proposta, se aceita, levaria ao encerramento do capítulo da falência e aliviaria a posição do ministro e de outros suspeitos.