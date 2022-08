Azulejos e design, antigos e vanguardistas. Lisboa, cheia de altos e baixos. E charme

Arredores cobertos de azulejos azuis e buganvílias, edifícios históricos com elegância intemporal, ruelas estreitas e escadarias íngremes que conduzem a um miradouro com vistas deslumbrantes.

Cosmopolita, antiga mas vanguardista, cheia de arte e elegância, Lisboa é uma cidade em constante evolução que guarda muitas almas nas suas ruas. Se está a visitar a cidade pela primeira vez, vale a pena apanhar o elétrico histórico Carris 28, que parte do Largo Martim Moniz e termina no Campo Ourique, levando-o entre monumentos e zonas históricas como a Baixa e o Bairro Alto. Locais conhecidos e menos turísticos como o Cemitério dos Prazeres. O Castelo de São Jorge domina toda a cidade do alto de uma colina. Nas últimas notícias está o recém-inaugurado Museu do Tesoro Real no Palácio Nacional da Ajuda, que alberga as joias e ourives da família real portuguesa, uma coleção inestimável conservada numa das maiores do mundo, desde os favores diplomáticos ao segundo maior barra de ouro já encontrada. Por falar em joias, o Palácio de Alvor, residência nobre dos Condes de Alvor, exibe joias incríveis e riquíssimas pedras preciosas do século XVIII. Mas a verdadeira jóia é o Museu Calouste Gulbenkian, cujas salas exibem desde arte antiga a peças asiáticas e uma incrível coleção de joias Lalique.

A Baixa-Chiado é uma meca das compras, com ruas pedonais repletas de lojas de artesanato, livrarias e pastelarias. Entre as moradas históricas, na Rua do Carmo, a Luaria Ulysses é uma pequena loja dedicada a luvas de couro por medida com um século de história. Enquanto estiver lá, você vai querer um café com um Pastel de Nada da Café a Brasileira, com seu estilo Art Déco e elegância do velho mundo muito amado pelo poeta Pessoa. Caminhando pelas ruas do centro, chega-se ao Arco do Triunfo da Via Augusta, um monumental arco neoclássico que leva à Piazza do Comercio, outrora o maior centro comercial da cidade: no centro, a escultura equestre do Rei José. Eu sou

Para uma visão geral, o Mirador São Pedro de Alcântara é um mirante na serra do Bairro Alto, de onde se pode apreciar a vista da cidade a partir do Elevador da Glória. Mas o mais alto é o Mirador da Senhora do Monte, uma bela vista da capital. E para uma experiência interativa, o Pilar 7 é uma das inovações que levam à descoberta da Ponte 25 de Abril, uma plataforma de observação suspensa do solo sobre o Tejo. Por falar em vistas, oferece uma que vai do centro ao forte, a épica Sanaa Marques, um posto avançado contemporâneo no centro, com uma piscina suspensa no telhado que oferece uma experiência de banho enquanto aprecia a beleza da cidade. Nos amplos espaços deste hotel, encontrará acomodações requintadas, modernas e confortáveis ​​para todas as necessidades. A Avenida da Libertad, o desfile lusitano de grifes e prédios luxuosos do Champs Elysée, a atmosfera cosmopolita e a arquitetura deste grandioso hotel, todo em vidro, mármore e espelhos, está perfeitamente posicionado para se locomover pela cidade. Vistas de cartão postal em cada esquina.

No final do dia você precisa de uma pausa relaxante: nada melhor do que mergulhar em um centro de bem-estar como o Sayanna Spa, onde você encontrará um oásis de paz e tranquilidade no centro, para recarregar com um tratamento calmante, massagem. Ou entre sauna, banho turco e mergulho na sugestiva banheira.



Parque dos Naços

Os sabores mediterrânicos do Restaurante Alora são a recompensa perfeita, um requintado jardim de inverno onde Itália e Portugal se encontram para homenagear a melhor tradição culinária. Pratos como polvo grelhado e robalo grelhado, tártaro de robalo ou bolo de carne emergem da cozinha aberta.

Uma das arquiteturas mais modernas da cidade, o MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, com seu design vanguardista branco e linhas curvas, apresenta instalações e programas dedicados a temas atuais como a sustentabilidade: é um grande exemplo de estética industrial da primeira metade do século XX, assim como no país Um dos museus mais visitados.

Terra de mil variações e cores, Portugal tem um lado distintamente delicioso. Mesmo ao lado do museu, a elegante Chute Lisboa, localizada na Avenida Brasília às margens do Rio Belém, merece uma paragem saborosa. Um projeto inovador, reflete bem a sensação vibrante, eclética e elegante da cidade. O terraço oferece uma vista exclusiva sobre o rio Tejo, com assentos confortáveis ​​e dihors ensolarados, em frente a uma piscina de borda infinita que o mergulhará numa vista única: sobre a Ponte 25 de Abril, um dos símbolos de Lisboa, e sobre as suas águas . O pôr do sol para ser apreciado entre os melhores coquetéis, a golden hour, vale uma parada com as notas do DJ-set. Para o jantar, continue até o restaurante do andar de baixo com sua decoração lindamente projetada e atmosfera glamourosa. É uma oportunidade para experimentar a alegria da inspiração mediterrânica entre tradição e criatividade, especialmente preparada pelo chef executivo Patrick Lefebvre, em que o peixe fresco local é o maior protagonista, acompanhado por vinho português da rica adega. A música ao vivo anima as noites. E as grandes janelas oferecem vistas fascinantes do rio, da ponte e da lua.

Alojado na zona de Alcântara, a dois passos encontra-se a fábrica LX, outrora centro industrial e uma das mais importantes prensas portuguesas. Abandonada há anos, a zona transformou-se num pequeno bairro multicultural animado por espaços de arte, lojas de artesanato originais, roupa vintage e moderna, com muitos bares e restaurantes que oferecem passeios pelas cozinhas do mundo (começando pela portuguesa, local que só faz bolinhos de bacalhau em todos os molhos). Entre os lugares mais originais está a livraria “Ler Devakar”, com prateleiras do chão ao teto e todos os tipos de livros: uma bicicleta branca com asas pendurada no teto e voa. Um bar com sabor retrô em um canto da biblioteca convida você a se sentar com um livro e curtir a atmosfera atemporal.

Um ambiente completamente diferente no Parque das Nágos, a zona mais moderna de Lisboa, uma antiga zona abandonada que renasceu com a Expo 98: A Feira Mundial transformou o bairro numa cultura jovem, cosmopolita e estimulante. O espaço reúne alguns dos projetos mais arrojados da arquitetura lusitana, desde o Oceanário, um dos maiores aquários da Europa, aos Jardins e Centro de Ciências. O símbolo da zona é a moderna e futurista torre em forma de vela com vista para o Tejo e a famosa Ponte Vasco da Gama: a vanguarda arquitetónica da Myriad of Sanaa Hotels e a sua estrutura de aço e vidro, em forma de arco piscante. A vela tornou-se um dos símbolos do renascimento da cidade e da região. Um lounge requintado amado por turistas e moradores que adoram assistir a um aperitivo no terraço cercado de água ao entardecer.

Para um jantar autêntico, o Restaurante River Lounge permite-lhe saborear os habituais benefícios da cozinha tradicional portuguesa, reinterpretada com um toque extra, todos os benefícios dos ingredientes locais, o peixe fresco do dia e os ingredientes habituais da zona. Uma ótima alternativa é o restaurante Fifty Seconds, com estrela Michelin (que leva esse nome pelo tempo que leva para pegar o elevador para chegar ao restaurante na cobertura), que leva tudo, desde a vista até a cozinha, a um nível superior. Graças ao talento do único chef, Martin Berasadeguy, que tem oito estrelas em seus vários estabelecimentos, você pode ter uma ótima experiência como uma ótima lembrança de viagem. Desfrute da face mais elegante e vanguardista de Lisboa, com a ponte e o pé do Tejo, e o Miradouro com vista para a cidade.