Óbitos em Obstetrícia, Portugal em estado de choque. O Alto Ministro da Saúde renunciou

O alvo variou dos ministros mais populares aos pacientes e médicos. A já perigosa situação da saúde portuguesa, somada à morte de uma grávida de 34 anos, provoca um sismo no governo socialista liderado por António Costa. A ministra da Saúde, Marta Demido, renunciou ontem, dizendo que não estava “em condições de implementar” o seu mandato. Um movimento “inevitável”, definido por uma associação independente de médicos. Demido foi criticado depois de decidir fechar temporariamente os serviços de maternidade de emergência, obrigando as mulheres grávidas a fazer uma série de transferências desconfortáveis ​​entre hospitais. Costa, que partiu para Moçambique, agradeceu a Demido por aceitar a sua demissão e organizar uma campanha de vacinação contra a Covid-19, mas é um duro golpe para a administração, que é esperada pelo gabinete na próxima semana em meio à crise energética. Apoio às famílias.

Numa situação já complicada no Serviço Nacional de Saúde português, entrou em cena o caso de uma mulher migrante que morreu depois de ser transferida de um hospital público popular de Lisboa por falta de camas para um recém-nascido. Foi às urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, na passada terça-feira queixando-se de dificuldade em respirar. Mas ao ser transportada para um hospital em São Francisco Xavier, a mulher sofreu um ataque cardíaco e morreu pouco depois.

Por um lado, a política defende estruturas próprias, a administração hospitalar da zona norte de Lisboa chamou as transferências de doentes grávidas de “prática corrente”, mas, por outro lado, a falta de pessoal no serviço de urgência em vários hospitais é uma realidade objetiva. Prova disso é a análise da autoridade sanitária estadual DGS, em maio passado, que montou uma equipe multidisciplinar para esclarecer os muitos casos, justamente por causa das inúmeras mortes. Um diagnóstico da situação atual partiu de um dos membros da task force, Diogo Ayres-de-Campos, diretor de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, segundo a qual os cuidados obstétricos no país se degradaram. Repensando. Mas Demido defendeu que a falta de médicos em algumas especialidades para a atual rede de saúde até agora “não é fruto de uma escolha de hoje, ontem ou do ano passado, mas uma escolha”. Criado na década de 1980.

O ministro, que está no cargo desde outubro de 2018 depois de Adalberto Campos Fernández, também recebe flechas de outras associações comerciais, que são contra seus métodos e iniciativas. Segundo a federação nacional de médicos FNAM, o ministro “não quer resolver alguns dos problemas do serviço de saúde”, enquanto o Conselho Geral de Medicina acredita que o próximo ministro da Saúde vai, de facto, “fazer coisas para trazer o país de volta do precipício, o que não é fácil.” Portugal foi chamado para lidar com emergências extremas, com os preços do gasóleo superiores aos da gasolina e um quarto dos inquilinos a atrasar os pagamentos mensais aos senhorios.