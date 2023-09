Lesão em Monza, Cabrari: A situação

Durante a partida entre Monza E o Lecce trouxe más notícias para Palladino. Os vermelhos e brancos ficaram para trás graças a um gol de pênalti de Krystovic, mas conseguiram empatar a partida com um gol de Golbani. Após o gol, aos 26 minutos, o atacante do Monza, Gianluca CabrariDenunciar um ferida E saiu de campo e foi substituído pelo atacante português Dani Motta: a situação.

Monza e Capbrari lesionados

A equipe médica apoiou o jogador porque ele apresentava fraquezas significativas. Ele foi substituído por Danny Motta aos 26 minutos do primeiro tempo. Parece uma das últimas notícias Entorse de joelho Até do Brianza Club A fé cautelosa está esgotando. A partida ainda está empatada em 1 a 1, graças ao empate de Colbani, cortesia do novo contratado Lorenzo Colombo.

O meio-campista italiano também bateu recorde com esse gol. Na verdade, meados de setembro atingirá a meta esta tarde Andrea Colbani se tornou Melhor pontuador de história Monza Na Série A. Atualmente está em 7º, ultrapassando Carlos Augusto e Siuria, que estavam empatados em 6º. Porém, a preocupação de Palladino é o estatuto de um dos jogadores de maior qualidade do seu plantel e a compreensão do que tem connosco. Definitivamente teremos que esperar pelos testes da ferramenta.

Contagem de Caprari nesta temporada

O atacante italiano está em seu segundo ano em Monza. Embora tenha terminado com 5 gols e 2 assistências na temporada passada, não foi totalmente a seu favor. No entanto, a equipe terminou em nono incrível. Agora ele precisa melhorar seu desempenho nisso. Apesar de tudo, goza do respeito de Palladino, que raramente o abandona e, de facto, nestes primeiros quatro dias de competição, sempre o inicia. No entanto, os números são reveladores cotação Ainda está descontinuado 0 Ambos estão dentro metas que Ajuda. Mesmo na Coppa Itália, o Brianza perdeu a única partida contra o Reggina, sem gols ou assistências.