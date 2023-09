Greve dos transportes hoje dia 18 de setembro. Horários Milão, Roma, Nápoles

Hoje, 18 de Setembro de 2023, veículos de transporte público local – autocarros, eléctricos, comboios – foram parados em várias cidades italianas para protesto. Serviço nacional 24 horas do pessoal Tpl Os sindicatos Cub Trasporti, SGB, Cobas Private Work, Adl Cobas e Faisa Confail exigem um aumento salarial de 300 euros e uma redução do horário de trabalho para 35 horas semanais. As cidades envolvidas são Roma, Milão, Nápoles, Turim, Florença, Bolonha, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Génova, Les e Veneza.

Roma

O protesto em Roma é sobre a rede Attack, Roma DPL e ônibus periféricos administrados pelos trens Cotral, Roma-Lido e Roma-Viterbo. A greve será realizada das 8h30 às 17h e das 20h até o término do atendimento.

Milão

Em Milão, inclui veículos multibanco e ocorre das 8h45 às 15h e das 18h até ao final do serviço.

Nápoles

O serviço só é garantido em Nápoles entre as 8h30 e as 17h00 e as 20h00. Garantido em dois horários em Florença: das 4h15 às 8h14 e das 12h30 às 14h29.

Turim

Em Turim, o Turin Transport Group (GTT) só garante o serviço entre as 6h00 e as 9h00 e entre as 12h00 e as 15h00.

Génova

Os veículos são garantidos em Génova das 6h00 às 9h00 e das 17h30 às 20h30, enquanto o serviço de transporte provincial é garantido das 6h00 às 9h00 e das 17h00 às 20h00.

Veneza

Em Veneza, os serviços urbanos e extraurbanos de eléctrico e automóvel funcionam continuamente das 9h00 às 16h30 e às 19h29.

Bolonha

Em Bolonha, as viagens só são garantidas do terminal central para os subúrbios, e vice-versa, entre as 8h15 e as 19h15.