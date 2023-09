Jogos do Bove Roma contra o Empoli chegam a 50 jogos

Bowe é um dos muitos jovens iniciados pelos Jogos de Roma José Mourinho E Eduardo Bowe. O meio-campista dos Giallorossi, nascido em 2002, entrou no segundo tempo da vitória sobreEmpoli Assim chegou à 50ª participação com a camisa que defende desde criança. O jovem já disputou quatro competições diferentes: Série A, Coppa Itália, Liga Europa e Liga Conferência.

Uma introdução a Fonseca e um lugar permanente com Mourinho

Primeiro banco com adultos Eduardo Bowe Antes do dia 5 do grupo A Liga Europa contra isso Jovens garotos sob gestão Paulo Fonseca. O técnico de Portugal o lançou em campo em partida no dia 9 de maio de 2021 Roma venceu por 5 a 0 contra Crótono Jogando os primeiros 11 minutos com o número 52 Uma liga. No verão de 2021, com chegada José Mourinho, a turma de 2002 inscreveu-se na primeira equipe em caráter permanente. Ele o lançou contra o Special One florentino, apesar de ter apenas 3 minutos, deixa claro que está prestando mais atenção ao meio-campista romano. Uma verdadeira mudança de direção Boi Chegando em 19 de fevereiro de 2022 Roma, Com dois gols a menos, foi revolucionado pelo técnico português Volpado E Zalevsky Para embaralhar as cartas. O jogador de 21 anos respondeu imediatamente, dando aos Giallorossi um empate de 8 corridas que deixou o Stadio Olimpico em frenesi.

2023 é um ano de salto decisivo

2023 é um ano importante Eduardo Bowe. A primeira estreia aconteceu no dia 15 de janeiro, em vitória sobre o meio-campista florentino 2 a 0 com 63 minutos de jogo. O final da temporada crescendo para o número 52 terá uma classificação mais elevada em ambos Uma liga que Liga Europa. A maior alegria de sua carreira em 2002 foram justamente as noites que viu. Em 11 de maio, aos 62 minutos Boi Depois que o chute de Abraham foi negado pelo goleiro, ele aproveitou uma finalização e um prato de canhoto que ultrapassou Hradecky. Um gol que teria qualificado os Giallorossi para a final, mas com muitas polêmicas contra ele Sevilha. 1-2 contra, embora ineficaz para efeito do resultado, com três assistências no campeonato já nesta temporada Milão para Leonardo Spinazzola. Um dos pilares da seleção nacional sub-21 e jogador que procura sempre mais espaços, tem 129 minutos esta temporada. Carmine nunciata.

Giacomo Emanuele Di Giulio