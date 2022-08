Pesquisas políticas não dobram em Maloney

Irmãos da Itália Dobro Liga E ação viola Vamos Itália. De acordo com a última pesquisa da Euromedia Research (29 a 30 de agosto), essa será a tendência na pesquisa de 25 de setembro. o Partido Geórgia Meloney Fixa-se em 24,6% (+1,1 face ao último inquérito de 22 de julho), duplicando assim o consenso face a Carroccio, que se detém nos 12,5% (-1,5). Os democratas ficaram em segundo lugar com 23,1% (+0,3). Action-Italia Viva atingirá 7,4% (-0,8%) enquanto Forza Italia será de 7% (-0,7). O movimento de cinco estrelas subirá para 12,3%, enquanto cresce 3,1% (novamente de acordo com a última pesquisa de 22 de julho). A pesquisa aprovou Italexit di Gialuigi Paragone em 2,8% (+0,1).

alianças

A coalizão entre os Verdes e a Esquerda Italiana é de 3,1% (-0,1). Noi Moderati di Lupi, 2% (+1), + Europa di Bonino-Della Vedova 1,5% (estável), 1% (-0,5) atribuído ao compromisso cívico de Di Maio. área centro-direita Receberia um consenso de 46,1% contra 28,7% da centro-esquerda.

indeciso

35,4% dos eleitores entrevistados ainda estavam indecisos, uma queda de apenas 1,4% em relação a quarenta dias antes. 23,8% ainda não tem certeza se deve votar e 76,2% não tem certeza em qual partido político votar.

Pessimismo e preocupação com energia e trabalho

Para os italianos entrevistados, a pesquisa mostra que o novo governo deve tratar a questão dos preços e da inflação como prioridade (47,4%); crise energética (45,7%); Trabalho e emprego (40,5%). No entanto, o pessimismo prevalece sobre a capacidade do executivo de entregar resultados significativos nas diversas emergências que emergem das urnas. Em particular, há pessimismo na frente do trabalho e emprego (37,3%). 35,5% respondem com pessimismo nas soluções para a crise energética.