Município de Busto Arsizio: concurso para bibliotecários

O município de Busto Arsizio está localizado na província Varese (Lombardia)Começou a competição para bibliotecários.

A Seleção Pública, de fato, prevê a contratação de 2 recursos por meio de contrato de trabalho a Duração indefinida – Categoria D, situação econômica D1.

O prazo para se candidatar é 26 de setembro de 2022. Estamos fornecendo a notificação abaixo para baixar todas as informações úteis sobre seleção, requisitos e como enviar o pedido de admissão.

requisitos

Para participar do concurso para bibliotecários organizado pelo município de Busto Arsizio, o requisitos Resumido abaixo:

Cidadania italiana ou cidadania de outro estado membro da União Europeia ou outros tipos de cidadania previstos na notificação;

Não menos de 18 anos de idade e não mais do que o esperado para se aposentar;

Deka Aarekyam;

gozar de direitos civis e políticos;

Contenção ou contenção ou ausência de contenção em uma administração pública;

Não condenado por infracções penais que impeçam as relações laborais com a administração pública;

Situação regular em relação ao serviço militar obrigatório (apenas para cidadãos italianos do sexo masculino nascidos antes de 31.12.1985);

Nos termos do Decreto Legislativo 39/2013 e alterações posteriores, os cargos não estarão sujeitos a quaisquer condições incompatíveis e insubstituíveis com as administrações públicas;

Utilização dos equipamentos e aplicações informáticas mais comuns e conhecimento da língua inglesa.

Os candidatos também devem possuir um dos seguintes: qualificações:

Mestrado Ex-TM N. 270/2004 em: LM-1 Antropologia e Etnografia Cultural; LM-5 Arquivologia e Biblioteconomia; LM-11 Conservação e restauro do património cultural; LM-14 Lingüística Moderna; LM-15 Linguística, Literatura e História Antiga; Sistemas de informação e saída LM-19; LM-37 Línguas e Literaturas Modernas Europeias e Americanas; LM-38 Linguagens Modernas para Comunicação e Colaboração; LM-43 Métodos Computacionais para as Humanidades; LM-57 Série Ensino de Ciências da Educação e Formação de Adultos; LM-78 Ciências Filosóficas; LM-80 Ciências Geológicas; LM-84 Ciências Históricas; LM-85 Ciências da Educação; LM-91 Técnicas e Métodos para a Sociedade da Informação; Princípios de Comunicação LM-92; LM-93 Princípios e Métodos de E-Learning e Educação para a Mídia;

Grau Especial Ex-TM N. 509/1999 ou o grau de bacharel (DL) obtido em meio universitário anterior ao Decreto Ministerial 509/99, o que equivale aos mestrados acima mencionados pelo decreto transitório de 9 de julho de 2009.

seleção

Dependendo do número de candidaturas recebidas, pode-se imaginar Teste pré-exame.

Os procedimentos selecionados são realizados retrospectivamente Duas opções – uma escrita e uma oral – relativas aos assuntos indicados na notificação.

Solicitação de Inscrição

O pedido de participação no concurso para bibliotecários deve ser apresentado até às 12h00 na Câmara Municipal de Busto Arsizio, elaborado em modelo específico (doc 31 Kb). 26 de setembro de 2022 De uma das seguintes maneiras:

ao meio PEC Endereço: [email protected], anexando uma cópia dos documentos solicitados em formato PDF. Quem ainda não possui PEC está convidado a ler nosso artigo sobre o procedimento para implantação de um 30 minutos.

Endereço: [email protected], anexando uma cópia dos documentos solicitados em formato PDF. Quem ainda não possui PEC está convidado a ler nosso artigo sobre o procedimento para implantação de um diretamente ao Gabinete de Ética do Município de Busto Arsizio;

ao Gabinete de Ética do Município de Busto Arsizio; navio com Postagem registrada AR para o município de Busto Arsizio via F.lli d’Italia, n. 12 – 21052 Busto Arsizio.

Para ser anexado às seguintes perguntas Documentos:

Recebimento da taxa de competição de 3,87€;

Cópia do bilhete de identidade válido;

Cópia do código fiscal;

Currículo de Formação Profissional Home;

Fotocópia do certificado de habilitação equivalente obtido no estrangeiro (apenas para os detentores de habilitações estrangeiras);

Cópia do título de residência e cópia de documento comprovativo do grau de parentesco com cidadão comunitário ou cópia de documento comprovativo do estatuto de refugiado ou estatuto de proteção subsidiária (apenas para cidadãos não comunitários);

Cópia do atestado emitido por estabelecimento de saúde específico especificando os elementos essenciais relacionados com os referidos benefícios (para pessoas com deficiência que necessitem de assistência, equipamento compensatório e/ou horas extraordinárias);

Cópia do certificado emitido por órgão público competente que comprove a comunicação nesta condição e o percentual de invalidez do candidato (para efeito de não pré-preenchimento se a prova de seleção for realizada para pessoas com deficiência com percentual igual a ou mais de 80%).

Perceber

Os interessados ​​são convidados a ler atentamente o aviso (Pdf 288 Kb) publicado no Boletim Oficial das Séries de Concursos e Exames. 68 em 26-08-2022.

Comunicações subsequentes

Tudo Comunicações subsequentes Relativamente aos procedimentos do concurso, os diários de exames e a classificação final serão publicados no dia local Site do Município, secção ‘Administração Transparente > Avisos de Concurso’.

