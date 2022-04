Serie A, Milão-Bolonha 0-0: Paragem rosoneri, Nápoles e Inter resumidos acima

O Bologna para o Milan e torna a luta pelo campeonato ainda mais brilhante: Napoli-1, Inter-4 (mas menos de um jogo). Deve ser um fim de semana favorável para Rosoneri, mas tudo está em questão. O excelente desempenho do Rossoplay, reaparecendo após duas derrotas consecutivas e dando um grande prêmio a Sinisa Mikhajlovic.

Com Sladon Ibrahimovic amarrado na cabeça durante Milan-Bologna Crédito Foto Getty Images

Várias chances para ambas as equipes no primeiro tempo: Bologna joga abertamente e deixa Miknon ansioso (boa defesa sobre Arnadovic), Milan tem duas chances importantes, Giroud estava na liderança na final – uma grande chance para Leo no início – mas Skoropsky era ele. Preparar. No início do segundo tempo, Giroud desce as escadas depois de interagir com Theo: Confira entre Marinelli e Wark, nós jogamos. Calábria e Leo têm chances no segundo tempo, mas ambos não encontram a porta. Bioli entra em Ibra pelo Jirod, Suécia embate com medalha: cabeça a cabeça, sangue para os dois. Oito minutos após o resgate, Ibra e Rebekah tentam suas cabeças: a excelente intervenção de Skorubsky no croata. Todos reabertos, mais uma reviravolta no campeonato cada vez mais imprevisível.

Uma liga Bioli: “Fizemos 33 arremessos, e é difícil se você não marcar …” 3 horas antes

Relatório de correspondência

AC Milan 0-0 Bolonha (primeiro tempo 0-0)

Milan (4-2-3-1): Miknon; Calábria (75 ‘Florença), Kalou, Domori, Theo Hernandez; Bennacer (70 ‘Kessié), Donali; Messias (Repic 46′), Brahim Dias, Leo; Giroud (70’ Ibrahimovic). Link. Cavilhas.

Bolonha (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel (82 ‘Bonifazi), Teatro; Hickey (71 ‘Cassius), Swanberg (71’ Soriano), Schouten, Dijks (82 ‘MB); Abisher, Arnadovic, Barrow (60 ‘Orsolini). Link. Mihajlovic.

Amonites: Dijks (B), Orsolini (B)

Sladen Ibrahimovic enfrenta Arthur Theatre durante Milão-Bolonha Crédito Foto Getty Images

Crônica de 8 momentos importantes

Que chance para 4 ‘Dijks – No contra-ataque do Bolonha, Hickey coloca uma bola interessante no meio da gaveta para o corte do parceiro, e ele voa e ataca. Por baixo.

16 ‘Oportunidade para Leo – A ação prolongada do Milan, criando um scrum na área de Bolonha: o português chuta de uma posição alta com o pé esquerdo.

26 ‘Mignon Su Barrow – Melhor resultado do rastreador, francês voa e coloca em escanteio.

45 ‘Skoropsky em Giroud! Tiro na cabeça do francês, resposta de mergulho do goleiro Roseplay.

61 ‘Que chance para a Calábria – Corte do capitão Leo, pegando diagonalmente de uma grande posição abaixo.

72 ‘Leo por baixo – Joga imediatamente com Ibra, ele pousa para os portugueses: direita para virar, largo.

92 ‘Ibra Perigosa – Tiro na cabeça em poste de distância, altura.

95 ‘Repik DI Testa – Deadlift do canto, Skorubsky para.

MVP

Medalha Gary – Da cédula oficial, ele pagou 22 centímetros de seu rival direto Olivier Giroud. No entanto, ela o mede como uma roupa, combinando com ele pelo mal de um alfaiate. Ele sai, sangrento, destruído apenas pelo entusiasmo de Ibrahimovic. Homem do jogo.

Anunciado por: Skorupsky. Ele sai de San Siro com uma folha limpa e várias intervenções protagonistas.

Boca: Leão. Noite chata para ele. Passe mais tempo escorregando do que qualquer outra coisa.

