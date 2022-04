Duplas de exame do coração e registro de tomografia computadorizada de tórax – Corriere.it

Fora Sérgio Harari

Um estudo em uma importante revista científica internacional avaliou o impacto da primeira onda de epidemias algum tempo depois na Lombardia, a área mais afetada da Europa. Levantamento de aproximadamente 50.000 positivos: 10% internados em novo hospital

Depois do tampão negativo? Tudo volta ao normal ou o vírus desencadeia um mecanismo de doença de início tardio? Quais são as implicações para a saúde pós-Kovit? Um estudo publicado em uma importante revista científica internacional, The Revista de Medicina Interna

, Na Lombardia, a parte mais afetada da Europa, foi realizado algum tempo depois por uma equipe de pesquisadores que avaliou o impacto da primeira onda epidêmica. O trabalho foi desenvolvido por um painel de especialistas da Policlínica de Milão (Pierre Mannucio Mannusi), da Universidade de Milão (autor), da Região da Lombardia (Ida Fordino e Olivia Leoni) e do Instituto Mario Negri (Alessandro Nobili, Giuseppe Remusi) . , Com base na análise (anônima) de dados administrativos de Mauro Tettamanti, Barbara D’Avanzo e Alessia Galbussera) e da região da Lombardia.

Resultados após seis meses Em 30 de junho de 2020, uma estimativa do que aconteceu seis meses após o surto da infecção tornou-se negativa. Internado no novo hospital, Acesso a pronto-socorro, consultas médicas, exames laboratoriais e instrumentais de todos os tipos (radiológicos e não radiológicos) e consumo de medicamentos; Qualquer evento de saúde é monitorado e avaliado até 31 de dezembro de 2020. Infelizmente, Os resultados não são promissores E devem refletir o primeiro momento de reflexão sobre os efeitos de longo alcance da epidemia no Serviço Nacional de Saúde. READ Está de saída Cristiano Ronaldo e a Juve já definiu o preço. Alegri Dybala - Foca no Courier del'Umbria

Os pacientes foram divididos em três grupos: os que adoeceram em casa, os que foram internados em enfermarias sem terapia intensiva e os que procuraram atendimento em enfermarias de reanimação. Os pacientes atendidos em lares de idosos (RSA) são excluídos da análise.. A população era de 48.148 cidadãos: 43% (20.521) não utilizaram o hospital (idade média 50 anos), 54% (26.016) foram atendidos em enfermarias de terapia intensiva (idade média 62 anos) e 3% (1.611) estavam em terapia intensiva. Atendimento (idade média de 59 anos, apenas 13,5% das pessoas com mais de 70 anos, ter um número limitado de leitos na reanimação confirma a escolha dramática que precisa ser implementada entre aqueles que podem ou não ajudar). O gênero da população nos diversos sistemas de atenção também fornece informações valiosas: 64% dos que conseguem manejar a doença em casa são mulheres, contra 42% e 22% nos internados em internações menos intensivas. Intensivo no tratamento, confirma Baixa gravidade da infecção no sexo feminino.

Diferenças entre maiúsculas e minúsculas Seis meses depois, a troca foi negativa, com 1,2% dos que morreram de covid em casa morrendo, 2% dos internados em enfermarias não intensivas (esses foram os piores sobreviventes) e 0,7% ajudaram na recuperação . . No mesmo período, 5,3% dos atendidos em casa, 10,9% dos internados e 16,3% dos internados para cuidados intensivos tiveram que recorrer ao novo hospital. A maioria dos novos hospitais foi causada por causas cardiorrespiratórias, renais e neurológicas. O acesso ao pronto-socorro foi mais frequente para os internados do que para os que ficaram em casa.

Os autores do estudo constataram que no mesmo período de 2019, antes da epidemia, a mesma população era utilizada para se controlar, com base no consumo de recursos de saúde e medicamentos. Mais uma vez, os dados são surpreendentes: Visitas médicas são duas vezes maiores do que no período pré-epidêmico, As espirometrias apresentam erupção, multiplicada por até 50 vezes naqueles em terapia intensiva, mais de cinco vezes o número de eletrocardiogramas em pacientes reanimados, bem como o dobro naqueles internados em enfermarias não intensivas. A mesma tendência de TC de tórax aumentou 32 vezes nos pacientes que receberam alta das enfermarias mais críticas e 5,5 vezes naqueles admitidos nas enfermarias normais. Ali também A necessidade de exames de sangue aumentou tremendamenteEm todos os grupos, inclusive aqueles com doença covid em casa. Durante os seis meses de acompanhamento, o consumo de medicamentos e novas terapias aumentou, ou seja, o vírus estimulou o desenvolvimento de novas doenças, principalmente as de natureza metabólica, como o diabetes. (conforme confirmado por importante estudo norte-americano atualmente publicado), piora cardiovascular, neurológica e respiratória, assim como as já existentes. READ Agricultura menos intensiva na UE para compensar a escassez de grãos na Ucrânia

Causas e prevenção

Então a imagem geral Altamente exigente tanto para a saúde pessoal (o que fazer após uma infecção e como garantir que não haja efeitos a longo prazo) quanto para a saúde pública, Considerando o enorme impacto no consumo de recursos como resultado. O estudo precisa refletir a atenção imediata aos serviços que precisam ser melhorados, como confirmado por outras análises recentes que caminham na mesma direção: uma situação que exige atenção e foco especiais após a enseada. No caso de inflamação crônica causada por um vírus com distúrbio imunológico, pode diagnosticar as causas que persistem ao longo do tempo. Então temos que considerar que essas são as coisas As estimativas são feitas somente após seis meses, Ainda não sabemos o que acontecerá ao longo do tempo, mesmo que variações posteriores tenham o mesmo efeito. Ainda há muito trabalho a ser feito para detectar todos os efeitos do vírus, mas é hora de planejar como lidar com esses efeitos da infecção.