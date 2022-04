Calciomercado Roma, pode ser uma condição

Enquanto a Roma espera na janela para descobrir o que fazer no mercado de transferências de verão, as ações permanecem no clube.

O Mercado de Aquecimento Tiago Pinto tem cerca de três meses para se intensificar. Atualmente, o gerente geral da Roma está examinando o que o futebol europeu tem a oferecer para identificar os melhores perfis de Mourinho. O Special One quer ter pelo menos um diretor, um tipo de jogador que o Real Madrid vem pedindo desde o verão passado. Depois que a Itália venceu o Campeonato Europeu, na verdade, Mau manteve o meio-campista do Arsenal Granit Shaga por um longo tempo, depois do qual ele decidiu ficar em Londres.

Foi uma decisão que José perdeu para um jogador de futebol que mais o impressionou. No entanto, o português avançou com confiança em Diego Pinto, que tenta obter um desconto para um médio que já foi procurado pelo Kialoros no passado. No entanto, a falta de perfis relevantes, segundo Mourinho, existe não apenas entre os proprietários, mas também entre os estoques. Existem muitas disciplinas que, de fato, podem substituir a primeira escolha sem um jogador. A equipa tem algumas alternativas, mas segundo o treinador português não são suficientemente aceitáveis ​​para fazer uma mudança.

Calciomercato Roma e Lacazette podem ficar no Arsenal com uma condição

Um desses personagens que requer uma segunda escolha é o ataque, que agora está nos ombros de Abraão. Até agora, as alternativas decepcionaram muito o treinador, com Borja Meyer e Shomurotov, que foram vendidos em janeiro, caindo cada vez mais na hierarquia. O atual substituto de Abraham é Felix Afena-Gyan, no entanto, que é da Primavera e não tem experiência para ser vice-presidente inglês. Por esse motivo, a Roma tem como alvo o atacante francês Alexandre Lacazette, do Arsenal, cujo contrato está prestes a expirar. O ex-Lyon foi um dos sucessos mais esperados do verão, mas o segundo fichajes.com Ele tem um código para ficar em Londres. Lacazette deve assinar um contrato de curto prazo de um ano ou com uma segunda opção por no máximo um ano. Só assim poderá continuar na Premier League.