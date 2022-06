EDepois da aventura da Via de la Plata no ano passado, Roberto Albertasi E Bruno FabriDois Ciclopelekrins de Borgo dosignano E os voluntários da Auser, prontos para o próximo: O jeito português, De Lisboa (de lá partirão no dia 30 de junho) até Santiago é dividido em 14 etapas. Essa é a novidade deste ano Ambos se tornarão um trio: Mais longe Loris Neri, amigo de Albertasi e Fabry, vai pedalar em sua mountain bike até Santiago, onde esperam chegar até o dia 14 de julho. A rota portuguesa será uma viagem entre espiritualidade e história: Fátima, Tomar, Porto, Coyambra são alguns dos locais a chegar. Até o Oceano Atlântico, em Finister, os romanos pensavam que o mundo pereceria. “Partimos para nos encontrar. Partimos para compartilhar experiências com outros que não se conheciam até o dia anterior, mas com quem nos tornamos amigos, com quem enfrentamos todas as alegrias e tristezas – disse Roberto Alberdasi – Partimos para se tornar e retornar a bons seres humanos.

Também pode acompanhar a viagem/peregrinação deste ano na página do Facebook Pedalando de Borgo a Santiago.

