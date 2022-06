Trovoadas frescas, fortes e granizo no norte. Nuvens extremas e calor intenso em outros lugares. Previsão para as próximas horas 3B Meteo

Tempo de estudo

3 minutos, 19 segundos

Chuvas de granizo e chuvas de granizo são esperadas nos estados do norte nas próximas horas

Uma extensão temporária desculpa atlântica Na Europa Central expôs uma das partes do norte da península Tempestade indica instabilidade. Já Quinta-feira Chuvas fortes e trovoadas muitas vezes afetaram partes das áreas alpinas e pré-alpinas do Centro-Oeste com granizo e velocidade do vento e grandes áreas das planícies entre o leste de Veneto e Friuli à noite. Houve eventos Forte entre Piemonte e Lombardia Com um Supercell criada na área de Versalhes E acumular até 30 mm. A província de Udin também foi particularmente afetada à noite Às 22h, houve tempestades reais com granizo e inundações, acumulando até 90 mm em uma hora. Dentro A próxima hora O norte da Itália continuará a ser afetado por esse novo e instável fluxo que, em contraste com os ventos africanos muito quentes e úmidos, está estimulando o crescimento. Novas chuvas fortes, Mais uma vez freqüente granizo e vento. Alguma precipitação intermitente associada a nuvens de camada média-alta afetará partes do centro, especialmente a Sardenha, enquanto as temperaturas mais quentes no sul da Puglia, Calábria e Sicília atingirão um máximo de 40°C. Então vamos ver como será esse dia

Media Focus Tempestades no Norte, Áreas Perigosas

Risco de eventos fortes no norte: Correlação entre as correntes frias e úmidas do Atlântico e o ar quente e úmido associado Para o furacão africano Isso pode levar a fortes contradições térmicas com a possibilidade de células de tempestade maciças formando supercélulas. Por esta razão, existe um risco real de tempestades severas com grande granizo e vento. Piemonte e Lombardia, com exceção do Piemonte médio-alto e quase todas as províncias do sul da Lombardia, estão particularmente em alto risco entre Mandua. Fortes eventos são possíveis entre Trentino, Veneto e Friuli, mas sobretudo áreas alpinas e pré-alpinas, ocasionalmente nas planícies entre Venito oriental e Friuli inferior. Valle d’Aosta, Médio Piemonte Superior (particularmente focado em Verbano-Cusio-Ossola, Novarese, Vercellese), Médio-Alto Lombardia (geralmente focado em Varesotto, Comasco, Lecchese, Bergamasco, Brianza e Valtellina), Adidas e Trentino no noite média alta Veneto e Friuli Veneza Giulia. Mais eventos esporádicos em outros lugares. Além do risco de tempestades e granizo, há um alto risco Um vento forte está soprando Associado a trovoadas, com rajadas até 90/100 km/h no interior. Infelizmente, tem que ser re-enfatizado A possibilidade de acumulações é numerosa Relacionados a esses eventos, Eles não fazem muito bem para o problema da seca Para isso a chuva deve ser organizada em grandes quantidades e distribuída uniformemente ao longo do tempo.

Tempo na próxima hora na sexta-feira

Tempo de sexta-feira em outras partes da Itália : Centro, Nuvens médias-altas, mesmo com chuva leve na Sardenha, misturada com areia do deserto. Alguns aguaceiros isolados vindos do extremo norte da Toscana e mais aberturas na península, exceto por mais alguns pequenos nevoeiros ou camadas entre Lazio e Abruzzo. Sul, Nuvens médias-altas, até nuvens pequenas entre Campania, Molise, norte da Puglia e Basilicotta, com algumas gotas de areia do deserto não excluídas. Grandes aberturas em outros lugares. Temperaturas Diminuindo ligeiramente no norte, constante ou ligeiramente decrescente na Sardenha e nas regiões centrais do Tirreno, aumentando nas regiões centrais do sul e do Adriático. Máximo 33 ° C no norte, 36/37 C no interior do Adriático, 40 C no sul, especialmente em Buglia, Calábria e interior da Sicília. Vento Libeccio moderado, Cherokee fraco ou moderado que se estende em outras partes do norte do Mar Tirreno e do Mar da Ligúria. Maria Moveu o Mar da Ligúria e o Mar Tirreno centro-norte, enquanto outros se moveram ligeiramente ou para o interior.

Você tem uma estação meteorológica e gostaria de adicioná-la à nossa rede? Aprenda a fazer >> Estações meteorológicas.

Mesmo em condições de alta pressão, no auge do verão, as trovoadas se formam de repente e nos surpreendem, curtas, localizadas, mas às vezes intensas: elas são chamadas. ‘Tempestades de calor’ Também mais à tarde e no início da noite.

Siga-nos no Google Notícias