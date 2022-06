Macacos gigantes, estudo português: “O vírus mudou drasticamente”

O vírus é responsável Os atuais surtos de vacina contra macacos “se tornaram surpreendentemente fortes”, De acordo com um estudo português publicado na revista Nature Medicine. “Em comparação com os vírus associados em 2018 e 2019”, o patógeno hoje “tem cerca de 50 diferenças nas variantes genéticas”, o que é “6-12 vezes maior do que o esperado anteriormente para esse tipo de vírus”, explicam. Autores que inferem “evolução acelerada”. Os nossos dados mostram ainda mais vestígios da “evolução atual do vírus e possível adaptação” do vírus Monkeypox a “humanos”, sublinhando o trabalho liderado por João Paulo Gomes do Instituto Nacional de Saúde ‘Doutor Ricardo Jorge’ (Insa) em Lisboa. Até agora, os especialistas falaram sobre o crescimento lento do patógeno, especialmente em comparação com a taxa de mutação do vírus corona Govit-19.

Estudiosos portugueses suspeitam que a origem do novo surto de varíola dos macacos possa ser uma ou mais portas de entrada de um país onde o vírus da caixa dos macacos ainda circula, desencadeado por ‘super-disseminadores’ e viagens internacionais. Os autores especulam que as enzimas do sistema imunológico humano também podem ter desempenhado um papel no desencadeamento dessas alterações no gene viral. Os pesquisadores também dizem que os gatos precisam ser incluídos em quaisquer medidas de precaução contra o vírus.