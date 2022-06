Auto, Itália pede para parar a gasolina em 2035

Ouça a versão em áudio do artigo

A posição do governo sobre o futuro do carro ganha definições claras. No dia 28 de junho, o ministro de Mudanças Ambientais, Roberto Cingolani, estará em Luxemburgo no Conselho Climático-Ambiente-Energia da UE para discutir caminhos a serem tomados nas negociações com o Parlamento Europeu para impedir a venda de carros. Máquinas de aquecimento a partir de 2035 e, na opinião do ministro, a trabalhar num eixo com uma dezena de países a partir da Alemanha para cumprir uma posição de compromisso. O objetivo é reduzir a redução de CO2 dos carros de 100 para 90% e, até 2040, acomodar os biocombustíveis com base no conceito de neutralidade tecnológica. Para veículos comerciais e produtos-chave, serão direcionadas modificações específicas. Tsongolani foi acompanhado pelo ministro do Desenvolvimento Econômico, Giancarlo Giorgietti, sobre o assunto, que foi apresentado em um balcão de carros em maio de ontem, que contou com a presença do ministro da Economia, Daniel Franco, do ministro do Trabalho, Andrea Orlando, e do ministro da Infraestrutura, Enrico. Giovannini.

Níveis opostos

Orlando – o ministro democrata que, por maioria, se opõe a Cingolani e Giorgio, defendeu o roteiro votado pelo Parlamento Europeu – ressaltando a dificuldade de alocar gastos adequados com base nas estruturas produtivas dos diversos países. Mas a intervenção de Singolani, na presença de cerca de quarenta participantes entre os sindicatos do setor e os sindicatos, foi a intervenção mais esperada. De fato, ele revelará sua posição italiana na próxima terça-feira e, embora tenha feito um amplo discurso ontem, o decreto do governo ainda está pendente. “O problema é uma maioria insignificante – disse – haverá 27 estados no conselho. Se houver uma maioria digna de bloquear 100% a partir de 2035 essa ideia terá sucesso, caso contrário vamos nos resignar, cada um de nós fará o seu melhor. Mas, enquanto isso, devemos fornecer os dados e o objetivo principal, devemos tentar convencê-los de que existem muitas maneiras paralelas de conseguir isso “.

Diplomacia

No entanto, a missão diplomática que continuará na sexta-feira é ainda mais complicada. No momento a Itália preparou um documento conjunto com Portugal, Bulgária, Romênia e Eslováquia 90% e em 2040. Mas o trabalho está em andamento para expandir para a frente. “Cerca de dez países – acrescentou Cingolani – estão 90% fora. Dessa forma, deixaremos uma janela para avaliar o processo tecnológico nos 13 anos que nos separarão do prazo.” uma grande mão em um post que expressamos como MICA, onde quebramos o muro da paz em nome da neutralidade técnica e não assinamos esse documento. Agora, o grupo de países da UE está se expandindo, pedindo que se tornem gradualmente verdes.

Negócios

Enquanto isso, as empresas italianas também aguardam novas ferramentas de política industrial, começando no Dpcm e compartilhando outra parcela de 8,7 bilhões de maxi-fundos para o setor automotivo. Gilberto Piccetto, vice-ministro do Desenvolvimento que há meses coordena a programação do veículo, tem outras intervenções em mente: empregar trabalhadores durante as transições industriais e assistência estatal.