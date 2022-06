Dionysi: “Sasulo, você precisa começar forte logo: uma temporada com muitos mistérios”

Já a correria do início de agosto, a parada sem fim no meio do campeonato, mercado que está aberto há muito tempo durante a competição. A temporada da Copa do Mundo no Catar é desconhecida e questionável. Um novo mundo para todos os treinadores da Serie A – para explorar e conviver – liderados por Alessio Dionysi a Sasulo.

Dionísio, como você lida com uma temporada tão estranha e sem precedentes?

“Ele simplesmente veio ao nosso conhecimento então. Nem sei se será a última, porque o futebol se adapta às mudanças e evolui. O governo nos ensinou a mudar tudo, mudou nossas vidas, começamos a trabalhar em casa e começamos a fazer compras sem sair. A Copa do Mundo em dezembro nos ensinará algo novo. Refere-se ao desconhecido, mas é certamente provocativo.

Quais são as contradições que podem atrapalhar tudo?

“São dois. O campeonato começa cedo, parece alguns dias, mas não é barato. O produto não pode esperar muito, senão você vai exagerar, então tem que ser muito eficiente e especial no começo, porque não na verdade serão dois campeonatos únicos.Outro paradoxo é, isso já jogando desde 15 de agosto, nunca aconteceu.

A que caos o mercado está se abrindo há tanto tempo?

“Ele simplesmente veio ao nosso conhecimento então. Não ajuda a trazer equilíbrio ao time e foco na semana, pois nesse meio tempo conversar antes e depois dos jogos pode prejudicar a concentração. Temos que conviver com isso, pois tira os prós e os contras deste mundo em tudo. É claro que o mercado não facilita o trabalho em equipe. Num mundo ideal eu não gosto, mas é, a gente tem que conviver com isso.

Como o treinamento atlético muda e quanto?

“Eles vão se concentrar mais no segundo produto de inverno, na disponibilidade da equipe e na necessidade de pensar em organizar um mini retiro de acordo com as seleções que cada seleção terá. A Copa do Mundo não é como uma pausa para as seleções. De jeito nenhum.

É melhor começar a maximizar já em agosto ou crescer ao longo do tempo de uma perspectiva global?

“Não há tempo para esperar, vamos começar devagar, depois vamos mais longe. Se você começar bem, você pode ver o continuum, a emoção aumenta e os resultados continuam. Em uma situação tão estranha, pensa-se na curta duração, as cargas serão gerenciadas de acordo com o início inicial e mais denso. Você nunca treina para ser o número um em fevereiro e obtém pontuações imediatamente. Começamos mais cedo este ano e estaremos na temporada por mais tempo.

A agenda ainda lotada dos grandes jogadores da Europa pode jogar a favor dos chamados menores?

“A diferença entre essas equipes é enorme. Depende da equipe e das muitas partidas acirradas. Isso pode ser um fator que influencia os resultados. Claro que as equipes neutras vão querer crescer. É importante olhar para os momentos de superfície, porque mesmo grandes nomes com poucos funcionários em um certo ponto podem se cansar.