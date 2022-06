Aborto americano, reações na Itália à sentença de ontem

A única voz do refrão era “Meu coração se enche de alegria” Simon Billan, Northern Bill Senador Picox de John Bill. De resto, depois disso Julgamento historicamente significativo da Suprema Corte Tornou possível a proibição do aborto nos Estados Unidos e uma enxurrada de descontentamento na Itália. E perplexidade. No mundo político e além. “A decisão do tribunal americanoAborto Isso é um erro grave porque é filha de uma reviravolta ideológica – diz o secretário do Partido Democrata Enrico Letta, Em Rappello para a Conferência da Juventude Confederada – O tribunal, que foi radicalmente alterado por Trump, ao mesmo tempo disse não às mulheres e sim às armas. Obviamente, esta é uma escolha confusa e sem motivação, que trará de volta tensões muito fortes nos Estados Unidos; Mas esta é uma escolha americana que não terá efeito na Europa e nenhum efeito na Itália. “Sempre na vanguarda dos direitos civis, Ricardo Maggie di + europa Frase americana “pode-se dizer que é uma decisão ideológica e não teológica, mas teológica. Um favorito, antes de tudo, graças a Trump e à Suprema Corte”. Mais uma vez, Maggie continua: Os abortos vão continuar em nome do “direito à vida” e só as mulheres vão perdê-lo, especialmente os pobres. Esta é uma maneira muito eficaz de lembrar aqueles que querem se mobilizar agora para defender os direitos civis que é necessário fazê-lo todos os dias, no final da vida, LGBTQI+ Deve vencer na igualdade e nas políticas de drogas repressivas.

Frase ‘Ro vs. Wade ‘, com ele em 1973 O mesmo tribunal legalizouAborto Nos Estados Unidos, o Ministro da Saúde escreve no Facebook que “nos diz que meio século de lutas pelos direitos das mulheres deve ser abolido e o progresso nunca deve ser dado como certo”. Roberto Speranza. “Temos que lutar todos os dias para não voltarmos.” “Invergonda”, assim a Bolha do Exame Estrangeiro, Ministro de Políticas Agrícolas e M5s de Alta Velocidade, Stefano Paduvanelli Ele enfatiza: “Deixamos de lado impulsos ideológicos sérios para abolir os direitos das mulheres da Itália e da Europa. Novamente.” Direitos é uma decisão que traz a América de volta 50 anos. Por um lado, a decisão ideológica inspirada no direito reacionário de defender o direito à vida com armas, por outro, afeta o direito de escolha das mulheres”, escreveu no Twitter. Sandra Zamba, Chefe de Saúde P.D. “O direito de interromper a gravidez deve ser considerado como uma das conquistas sociais que não pode ser revertida. Mais raiva no Facebook. Prova disso é Giuseppe Conte: “Estou preocupado com o que está acontecendo nos Estados Unidos com os sete estados que já tomaram medidas para impedir essa possibilidade. Todos são livres para ter suas próprias idéias sobre esse assunto e agir por conta própria Na Itália, a Lei 194 garante esses professores desde 1978 e oferece uma solução equilibrada, foi levantada a questão de que não vamos permitir isso.

Mas o caos não veio apenas do mundo político. Escritor Dacia Marini Em Pesaro ganhou o prêmio “Passaggi 2022”, ele fala sobre uma decisão perversa. “Vamos encarar – explica – esta é uma frase retrógrada sobre os direitos humanos. Embora eu ache que esta comunidade é apropriada para as mulheres, o aborto não vai existir. O aborto, infelizmente, é um pedido das mulheres. Eu digo aborto repetidamente. Então , eu diria que é uma conquista trágica, violência, sempre violenta.

Em vez disso, o jogador da Liga do Norte aplaude Simon Billan Ele, em preto e branco, expressou sua satisfação através das redes sociais, e também colocou em campo o San Giovanni Batista. “Ainda enche meu coração de alegria quando penso na extraordinária sentença da Suprema Corte dos EUA – ele escreve no Facebook – a alegria de crianças serem salvas da morte.”” “” “” “” Podemos ir direto e escrever páginas que durarão para sempre na história.

E Geórgia Maloney Ele intervém que a Itália não deve ser comparada aos Estados Unidos nesta questão porque “são dois fatos diferentes e quem o faz provavelmente tem equívocos ou motivos ideológicos”. Além disso, o chefe dos Irmãos italianos explica: “Continuaremos a perguntar por que está sendo usada a primeira parte de 194 sobre prevenção, e continuaremos trabalhando e dando às mulheres que querem a oportunidade de escolher outra coisa. Mais do que isso, também, muitas vezes é dever, em.Aborto“.