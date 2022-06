Roma, o furor emocionante sobre Cristiano Ronaldo: o que é verdade

Cristiano Ronaldo quer deixar o Manchester United Deve continuar a jogar na Liga dos Campeões, que é a partida continental mais importante em que ele marcou o melhor gol da história. Falou-se do Bayern de Munique nos últimos dias, mas o clube alemão negou as acusações. O caminho dos portugueses, no entanto, também parece existir Duas equipes da Série A.

Cristiano Ronaldo: Rumores sobre Juve e Roma

De fato, Cristiano Ronaldo também está associado ao seu ex-time Juventus, que jogou por três anos antes de se mudar para o Manchester United. Exceto por seu retorno à Juventus, de acordo com rumores recentes Roma também tenta a Bola de Ouro cinco vezes. O companheiro José Mourinho já treinou o campeão português e pode convencê-lo a voltar a jogar por ele na capital italiana.

Roma reservou as Olimpíadas para a melhor apresentação?

Os fãs de Roma acreditam nisso, especialmente quando algumas das vozes de áudio estão em execução e enlouquecendo a clorose. Na verdade, o furo seria: O clube reservou o terreno olímpico para a apresentação do estilo Programado para quarta-feira à noite, 29 de junho. A programação ainda não foi definida em detalhes, mas o Capitoline estará pronto para abrir o estádio para um grande número de torcedores.

Rumores polêmicos sobre a chegada de Ronaldo a Roma

Fala-se de Cristiano Ronaldo, mas também há quem tenha tentado reerguer os adeptos da Roma. Aliás, no Instagram, o jornalista da Sky Gianluca de Marcio comentou: “Tenho muitas perguntas sobre Ronaldo na Roma. Se tivéssemos uma opinião, já teríamos falado sobre isso. NadaCom o devido respeito ao seu autor.

Fala-se até de agendar as Olimpíadas para a apresentação. Fizemos nossos testes e não foi nada. Dizemos o que sabemos com o devido respeito àqueles que espalham esses rumores. Coloco minha cara nele e deixo dizer: Parece-me que essas coisas são colocadas para enganar as pessoas e fazer um pouco de zombaria de algo que não existe. Sentindo que ‘ficamos sem gás’ emocionalmente na Juventus“A Roma não vai dar a Liga dos Campeões a Ronaldo e o investimento económico é importante, mas há quem ainda esteja optimista.