Morreu no dia seguinte – Corriere.it

Estou tão preocupado, meu amigo é mais forte do que eu, ele está correndo tão rápido… ele deveria estar aqui por um tempo… mas ele não está lá. Por volta das 18h. Dia da Trilha



Monte Ebolidani. Um dos pilotos que tem que subir



E no palco ele tem um rosto de vidro. Veio para a corrida – uma das mais populares nesta área de Salerno – com um parceiro de treino amoroso. Deixaram o carro perto da rua e partiram com cerca de 150 atletas. Mas o resto da história de uma tragédia que ninguém percebeu a princípio.

Na verdade, demorei para perceber que Francesco Gioviel, 47, era, um respeitado médico de Salerno, disse que algo terrível havia acontecido. Como ninguém foi visto à noite, a polícia foi alertada e engajada em uma caçada. O que eu sou Atravesse a noite e domingo de manhãPor volta das cinco horas, o corpo humano foi encontrado na extremidade de uma falésia com cerca de cem metros de profundidade, na zona de Ernis, na zona onde as regras da prova eram cuidadosamente recomendadas. Parte do caminho que os organizadores marcaram como zona vermelha. A rota mais emocionante, mas mais desafiadora de todo o percurso (cerca de 1 km): é proibido ultrapassar outros competidores; Apostar no comprimento mais inacessível (cerca de 100 metros) não é recomendado, leia o site do evento. Palavras repetidas com uma placa em frente ao penhasco: Daqui você deve caminhar, não correr. READ A tragédia em Castelli Calebio, que morreu no canal sob os olhos de seu pai de trinta anos

O corredor teria escorregado (mas fora a hipótese de doença), em sexto lugar durante a corrida, ele estava no último quilômetro.. Ele teria rolado e morrido após a queda. Ninguém testemunhou o acidente, e se foram feitas buscas por uma área inacessível foi porque alguém tinha visto Ernis acelerando a quatorze quilômetros pouco antes. O corpo foi encontrado por técnicos Recuperação Alpina e Spológica na Campânia Giffoni Valle Piana (Salerno) com voluntários do Socorso Montano Dedalo. Uma autópsia será organizada. Mas os membros da família de Francesco são destruídos. Sem mais delongas, teriam dito a alguns conhecidos encontrados no necrotério que poderiam tomar medidas legais.

Após aprovação de magistrado competente para remoção do corpo, As operações de resgate começaram com a Recuperação Alpina e Spológica da Campânia. A Defesa Civil de Eboli, bombeiros e mosquetões também participaram da operação. Depois, apenas dor e lágrimas. Quem conheceu Francisco, por definição, chorou e o descreveu como um homem feliz, disponível e generoso.