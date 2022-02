Ronaldo deixa o United e volta à Itália: o que está acontecendo

Cristiano Ronaldo está muito decepcionado com o desempenho de sua equipe do Manchester United. Os portugueses podem regressar a Itália.

Lá Roma Empatou no domingo contra Sasuke 2-2. Gialorosi foi capaz de assumir a liderança através de um gol Abraão No final do primeiro tempo, mas depois eles se uniram primeiro de seu próprio gol PequenaCom cumplicidade Rui PatrícioEntão da rede Troy. A falha pela rede D é evitadacristão Nos minutos finais da partida Mabe Terra.

Contra o efeito Sasulo Ele certamente não melhorou a situação na casa de Giallorossi, pelo contrário. Dentro RomaNa verdade, existem Muita polêmica I. sobre ambos Resultados não tão surpreendentes Esta primeira parte da temporada também considera a exclusão Copa da Itáliaque Erros do árbitro.

A emoção que veio com o crédito Mourinho Ele desaparece lentamente entre os fãs de Giallorossi enquanto eles assistem seu time favorito por pelo menos um momento. Jogue a temporada mais anônima. Mas de‘Inglaterra A notícia chegou Pode ser lamentável O ambiente do Capitólio.

Roma está entre os rivais que vão enfrentar Cristiano Ronaldo

De acordo com o The Sun, na verdade, The Roma Está entre os advogados Cristiano Ronaldo. O português está desapontado tanto com os resultados que recebe Manchester UnitedNo qual Liga Premiada esta fora da area Liga dos Campeões, Do que a qualidade técnica dos jogadores de sua equipe.

O tablóide britânico aponta para isso também Ronaldo e Mourinho Eles têm o mesmo agente, viz Jorge Mendes. Os dois se reencontrarão após uma experiência compartilhada O verdadeiro Madri, Também foi dito ser uma disputa acalorada entre os dois. Também estão no português PSG, Quer mudar isso EmbapeE isto Bayern Mônaco.