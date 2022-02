Resorts costeiros, pare de estender as ofertas a partir de 2023 e quebre o guarda-chuva caro: luz verde do CDM

Depois de anos de espera e com armas visando as multas máximas da UE, a reforma das ofertas de banho está chegando: 1º de janeiro de 2024 será alocado com um concurso público. Mario Draghi foi empurrado para o acelerador com o lado decisivo dos ministros da Liga do Norte, Giancarlo Giorgietti e Massimo Caravaglia, que queriam pôr fim à longa luta desde o outono passado. A notícia não é pequena. A reforma incluiria a proteção de pequenas empresas familiares, indenização ao cliente que sai, proibição de prorrogações e renovação automática. Também são esperadas intervenções contra guarda-chuvas caros e o dever de permitir o acesso ao mar.

Graças à mediação de Draki com Caravaglia (turismo) apoiada por Giorgietti (desenvolvimento), o governo avançou sem muita preocupação. Este arranjo, que foi preservado até o último momento, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Ministros. Apenas dois obstáculos foram superados. Primeiro: No início da reunião, a trabalhadora do Exército Maria Stella Gelmini (regiões) propôs adiar o sinal verde para sexta-feira para “mais informações”. Mas Draghi foi direto: “O lançamento deve acontecer hoje”.

Mais informações





Rastreamento de dragões

O Primeiro-Ministro pediu aos ministros que agilizem a aprovação da delegação e das Ordens Legislativas pelo Parlamento ainda este ano. Segundo: 5Stelle Stefano Patuanelli (Agricultura) pediu meia hora de suspensão para “avaliar bem o texto”. A demanda por uma forma de atestar a existência do movimento na vida apareceu aos colegas. Fonte: O conflito recomeçou sem mais delongas. Mas a verdadeira novidade que a reforma das empresas de banho traz é que o aparente vínculo entre Drake e Giorgitti mais uma vez se choca com seu chefe (Salvini “rejeitou o acordo falando em melhorias” não é coincidência. ” Além disso, o ministro Valarmati, que está do lado do ministro-chefe, não está nem um pouco disposto a transformar o último ano de seu governo em um campo de batalha eleitoral para a Liga e outros partidos.

“Texto aceito com o personagem principal dos ministros da Liga do Norte”, sublinham à noite no Palazzo Ciki, “o melhor possível: compromete as necessidades da competição com algum tipo de proteção dos privilegiados, especialmente os mais jovens. a principal forma dessas atividades de subsistência”.

As regras, que estendem as concessões existentes até 31 de dezembro de 2023 e recompensam quem garante investimentos em licitações e protegem a paisagem, entrarão no projeto de lei para maior concorrência no Senado. E dentro de 6 meses, eles serão descritos por várias ordens legais.

Armadura para crianças

Uma das inovações mais aguardadas é o “escudo” para empresas unifamiliares que “usaram” a praia como sua “principal fonte de renda” nos últimos 5 anos. Prevê-se também a compensação conforme definido pelo Despacho Legislativo como “a pagar à oferta de saída” pelos investimentos realizados e pelo início dos negócios.

A reforma visa proteger o emprego em favor das pequenas empresas: “ao fazer concessões”, “concessões máximas para incentivar a máxima participação das micro e pequenas empresas, levando em consideração a divisão das áreas estatais em partes menores”. E com cláusulas temporárias será garantida a “Estabilidade no Emprego dos Empregados Trabalhando na Operação de Beneficiário Egresso”.

A duração das ofertas de banho, que não podem ser renovadas ou prorrogadas automaticamente, deve incluir “um período não superior ao necessário para garantir o reembolso do empréstimo do investimento autorizado ao destinatário e um salário justo”. Além disso, uma parte da taxa será destinada à “proteção costeira” e à modernização de praias gratuitas. Isso inclui a regra contra guarda-chuvas caros, levando em consideração a “qualidade e os termos de serviço prestados aos usuários para fins de seleção da oferta”. Depois, o dever de permitir “acesso livre e aberto” à praia.

Não faltam diferenças. Salvini, embora todos soubessem que Carvajalia estava envolvido na composição do texto, retirou-se dele. Ele acrescentou: “Vou trabalhar para melhorá-lo no Parlamento a partir de amanhã.” A resposta imediata dos democratas com Antonio Missiani: “Vemos mais uma vez a hipocrisia inaceitável e a falta de confiabilidade da Liga”. A mais dura Georgia Meloni: “Hoje Drake realizou uma operação de sequestro que é prejudicial para 30.000 empresas de banho”.