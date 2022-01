Napoli Futsal, também conhecido como Scudetto pela portuguesa Diane Luke

O Uma liga Vai recomeçar no dia 13 de fevereiro com um desafio aos dirigentes Sin bios PetrarcaLidera a classificação com 37 pontos em 14 dias. Capitão Fernando Perugino E seus companheiros viveram em quarto lugar com 2021Olimpo Roma A uma altura de 24. Após o Fireworks Derby com O verdadeiro San Giuseppe, Terminou em um espetacular empate de 3 a 3 (28 de dezembro), Futsal Nápoles Retreinar um Cercola, Onde foi adicionado அசுரி Português Diane Luca Barbary Mioto.

Cachecol e sorriso. “Eu estou realmente feliz. Esta é uma nova oportunidade para mim e para a minha família», foram as primeiras palavras proferidas por um jogador da Louisiana numa conferência de imprensa. Este é um retorno Itália, Onde ele estava vestindo a camisa Caos Regio Emília e Sandro Abed Avelino, Elevando-se ao céu Arquivo de seção. Experiência posterior al Saragoça E visitar na sombra Vesúvio. Ele não podia dizer não ao telefonema do presidente Serafino Perugino, Ele agradece a oferta e interesse.

Apreciado. Nascido em 1990, o time é bem versado no parquet italiano e no futebol internacional. “Estou pronto para ajudar a equipe Derrote ScudettoAnuncia o atirador ambicioso com confiança. Ele veste a camisa número 77. “Será muito difícil chegar às finais, mas estamos progredindo gradualmente”. Ex-jogador David Marin, ex-treinador Futebol de 5 do Nápoles Ele descobriu Espanha, tornou-se protagonista de Liga, Marcou 17 gols em 26 jogos. Não faltam diferenças e semelhanças.

Passado, presente e futuro. “Senhor. Pyro Basil Ele fez um trabalho incrível no ano passado e está se saindo melhor. Estou à disposição da equipe”, diz Diane Lucas, Considerada a melhor compra da Europa na janela do mercado de inverno. “Quero dar muita diversão aos fãs e vê-lo em campo em breve”, conclui confiante. Prejuízo. Na verdade, os sonhos vêm de graça.