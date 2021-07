Governo da Toscana, Boletim de 1º de julho: 53 infecções e 2 mortes – crônica

Florença, 1 ° de julho de 2021 – Gov Dentro Toscana eu 53 novos casos de vírus corona Dos 6.452 tecidos moleculares e 6.865 tecidos antigênicos rápidos, dois morreram e 117 foram recuperados. Foi relatado Boletim Diário Enviado à Defesa Civil Nacional pela região. Ontem, 30 de junho, o novo al positivo Gov 37 identificados na Toscana; A taxa positiva é de 0,29%, que sobe para 0,8% quando considerado o “líquido”. Apenas nos primeiros diagnósticos, com exceção dos curativos de controle (Hoje 4.813 indivíduos foram testados). Os números estão em linha com os números dos últimos dias e a propagação da variação do delta em toda a Itália e, inevitavelmente, não nos permitiu reduzir nossa segurança, mesmo na Toscana. Antes VacinasPor outro lado, os níveis anti-Govt administrados até agora na Toscana são 3.071.516.

Hoje é composto por 6.452 tecidos moleculares e 6.865 tecidos antigênicos rápidos, dos quais 0,4% são positivos. Por outro lado, 4.734 indivíduos foram testados hoje (com tampão antigênico e / ou molecular, excluindo tecidos de controle), dos quais 1,1% tiveram resultado positivo. O positivo atual é 1.744, -3,6% hoje em comparação com ontem.

Internação hospitalar e terapia intensiva

109 foram hospitalizados (5 a menos que ontem), 23 deles em terapia intensiva (1 a menos). Existem 2 novas mortes hoje: um homem e uma mulher com idade média de 69 anos.

A idade média dos novos positivos

Hoje, a idade média dos 53 novos positivos é de cerca de 36 anos (25% têm menos de 20 anos, 28% têm 20 a 39 anos, 43% têm 40 a 59 anos, 2% têm 60 a 79 anos, 2% têm 80 anos ou mais).

Mapa de epidemias na área

Há um total de 67.473 casos (12 a mais que ontem) em Florença, 22.601 (mais 3) em Prato, 23.026 (mais 4) em Pistoia, 13.319 (mais 1) e 24.675 (mais 3) em Lucas, 29.240. Pizza (mais 5), Livorno 17.509 (mais 4), Arezzo 22.879 (mais 6), Siana 13.885 (mais 8) e Crossetto 9.165 (mais 7). 555 casos positivos foram relatados na Toscana, mas residem em outras regiões. O centro ASL hoje tem 19 casos, 13 no noroeste e 21 no sudeste.

Vítimas

