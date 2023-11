“Esta é a mãe de todas as reformas”

Um passo para entrar na “Terceira República”. Mas sem cair no vazio: a aprovação do primeiro-ministro “não tem nada a ver com o progresso do governo”. Georgia Meloni corre sob a chuva torrencial no salão multifuncional do Palazzo Sigi. Não é apenas mais um dia para o primeiro-ministro e líder da direita italiana.

É o dia do Primeiro-Ministro, a “Mãe de Todas as Reformas”. É assim que Maloney chama o discurso aprovado ontem pelo governo, que promete reescrever uma parte fundamental da Constituição em cinco artigos, desde a eleição direta do primeiro-ministro até a nomeação de ministros e a abolição dos senadores vitalícios. “Hoje estamos dizendo o suficiente sobre os jogos palacianos, devolvendo aos cidadãos o seu legítimo direito de decidir quem deve ser governado e dando às nossas instituições mais estabilidade e credibilidade”. Sentados de cada lado do presidente, os vice-primeiros-ministros Matteo Salvini e Antonio Tajani acenaram com a cabeça, ladeados pelos ministros Casellatti e Locatelli e depois por Maurizio Leo, pelo subsecretário Alfredo Mantovano. Boa parte do Conselho de Ministros, que há poucos minutos aprovou por unanimidade o texto da lei primária de centro-direita, está agora preparada para um longo e difícil processo entre a Câmara e o Senado.

“Este é o nosso compromisso e iremos cumpri-lo”, disse o presidente aos jornalistas. Ele não escondeu o alívio com a primeira publicação da reforma, que agora visa arquivar as páginas republicanas que sempre foram detestadas pela liderança do país: “maioria arco-íris”, “governos tecnológicos”, “convulsões do palácio” . Pare agora: “Vamos deixar isso para a Itália”, diz Meloni. Esta é uma promessa feita ao eleitorado, mas o Primeiro-Ministro insiste que não será um jogo.

Ou seja, ele esclarece quando pressionado pela imprensa que o destino do primeiro-ministro nada tem a ver com o futuro do seu governo. Tem gente que disse: “Vou renunciar se perder nas urnas” e renunciou. Eu disse algo muito diferente: fiz o que tínhamos que fazer, está escrito no meu plano, eu reformo, deixo para os italianos, os italianos decidem. Nada, esclarece Meloni. Certa vez, ele explicou que não queria seguir os passos de Matteo Renzi e a aposta pessoal e política no referendo constitucional que impediu o senador de cavalgar de Regnano ao Palazzo Sigi há sete anos. Esteja avisado, portanto. É por isso que o governo aprimorou até o último minuto o texto aprovado ontem. De olho nas passagens que questionam o Quirinele e seu papel como fiador do foral. São diferentes, mas nada “afecta de forma alguma os poderes do Presidente da República”, garante o primeiro-ministro, acrescentando: “a ligação de Kohli aos gabinetes”.

Portanto, a estrutura da reforma não mudará. Há eleição direta do Primeiro-Ministro: votação num único escrutínio para o chefe do governo e para o novo parlamento. Há um bónus de maioria, sem precedentes, incluído na Constituição: 55 por cento dos assentos, independentemente de quem ganhe as eleições. Existe uma “cláusula de oposição reversa”: se o Primeiro-Ministro recusar, o Presidente pode transferi-lo ou convidar para o Palazzo Sigi um deputado com a mesma maioria que implemente o mesmo plano eleitoral, caso contrário voltamos a votar. Abolição dos senadores vitalícios novamente: apenas os atuais e eméritos presidentes da república ocuparão os cargos.

Estes são os pilares. Como visto novamente durante a reforma no Parlamento, Maloney respondeu à oposição que falou dela como uma “bagunça confusa”. O primeiro-ministro não escondeu o facto de que teria preferido um cargo de primeiro-ministro mais “forte”: “Eu era a favor de uma solução “tamanho único” e iria imediatamente a um voto de desconfiança”. No entanto, há muitas questões que precisam ser abordadas. A começar pela nova lei eleitoral, que exige um limite mínimo de votos para acionar o bónus da maioria e pode prever uma volta dupla com segundo turno, “a reforma não exclui essa possibilidade”, diz Meloni. Outro ponto de vista da oposição é que não há limite para os mandatos do primeiro-ministro eleito. Uma possível solução foi deixada em aberto pela maioria. Contanto que não estraguemos a “reforma das reformas”.

