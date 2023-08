As dez frases mais bonitas de Ancelotti: uma bênção para o passado de Mourinho e Aquilani

Ancelotti é um dos melhores treinadores e conseguiu escrever as páginas mais importantes da história do futebol

Atualmente é técnico Real Madrid Mas ainda Carlos Ancelotti Ele teve uma carreira decisiva como jogador de futebol e treinador; Como treinador conseguiu escrever páginas importantes na história do futebol como a vitória merenguesde Liga dos Campeões levou à vitória Real Madrid.

Um treinador com uma ideia precisa de jogo e capacidade de colocar os jogadores à disposição no seu melhor; Ancelotti Embora tenha passado por alguns momentos difíceis, é um dos melhores na sua profissão, mas ninguém é perfeito e mesmo alguém como ele pode ter aventuras 100% positivas.

Uma das contratações mais importantes em sua carreira de treinador, sem dúvida, veio com Milão; Ele viveu anos incríveis no banco rossoneri, mas a história Calciopólio. Ele disse decisivamente a esse respeito,É claro que o Milan foi punido“.

como técnico Milão Ele teve a sorte de treinar alguns campeões, mas nenhum fez sua estreia. baluchi. “Nem todo mundo faz o que Balochi fez, marcar sua primeira partida 18 segundos depois foi incrível.“. Observe que o gol, decisivo para a vitória de três pontos, foi marcado contra siena Em fevereiro de 2008. Entre os muitos campeões treinados, o mais forte foi sem dúvida Maldini; Uma curiosidade, talvez não conhecida por todos, é que “Ele foi o único jogador que não penalizei por chegar atrasado“.

Um treinador que sempre tem aquela pitada de ironia mordaz pode entreter seus ouvintes; A este respeito, não podemos esquecer quando questionados sobre a noite na discoteca RonaldinhoEle respondeu “Ele descansou até as 5 horas e voltou às 3 horas. Ele não estava se divertindo“. uma resposta que diz muito sobre o tipo de treinador que ele é Ancelotti Ao nível da comunicação.

As frases mais bonitas de Ancelotti: de Mourinho às comparações com Aquilani

com guarita E Mourinho, Ancelotti Ele é sem dúvida um dos treinadores de maior sucesso da história do futebol; Disse do seleccionador de Portugal “No dia em que eu parar de treinar, Mourinho será um treinador que farei questão de seguir“. Um importante atestado de valor entre duas pessoas que são capazes de escrever a história deste esporte e que não querem parar.

Muitos campeões treinados Ancelotti Não podemos sublinhar isso Cristiano Ronaldo; O português é um dos jogadores mais fortes da história do futebol e só se pode falar bem dele. “A condição deste jogador é de outro mundoO que o atual técnico disse Real Sobre o fenómeno português.

Ancelotti Ele sempre foi um técnico que fala o que pensa; Sempre expressou sua opinião com muita dignidade e respeito. A este respeito, recordamos dois casos diferentes”Um modelo e uma virada para o futebol italiano” na nota Estádio da JuventusA Juventus é a casa do clube, mas “Acho que podemos cancelar a corrida” em resposta a uma pergunta sobre uma possível relação com slogans racistas.

Muitas vezes são feitas comparações entre treinadores, mas também entre um treinador e um jogador ativo; sobre isso Ancelotti ela disse”Vejo um pouco de mim a nível técnico em Alberto Aquilani“. Uma declaração muito importante. Como mencionado, estamos lidando com um dos tecnocratas mais fortes, então “A exclusão faz parte do nosso trabalho“. Uma frase que tem sabor de consciência de uma profissão onde se as coisas não correrem bem, o técnico será o primeiro a pagar.

Se ele decidir parar de treinar nunca vai esquecer de alguém assim Ancelotti Como jogador e treinador, mas também pela sua capacidade de comunicação.