Preocupação com Berlusconi, que está nos cuidados intensivos do San Rafael. O irmão Paolo: ‘Ele vai conseguir’ – Política

“É estável, é uma pedra. O Silvio vai fazer dessa vez também”. Paolo Berlusconi, deixando San Rafael, esbanja confiança, ao final de um dia muito longo marcado pela ansiedade e grande preocupação com a vida de Silvio Berlusconi. A notícia de que ele foi internado na UTI chega pouco depois do meio-dia e fica claro que desta vez não são exames de rotina comuns. Será visível à noite Embora a situação seja grave, ele está estável: seu sangue continua com pouco oxigênio, mas ele não está entubado. O ex-primeiro-ministro está alerta e isso será crucial – conforme explicado em fontes próximas à ressalva – Acompanhe a evolução da situação durante a noite.

A falta de oxigênio tem pressionado o coração e os sistemas respiratórios, que correm risco de infecção, o que pode complicar o quadro geral, inclusive com pneumonia. Mas permanece um estado constante A vida do ex-primeiro-ministro não corre perigo a esta hora. O presidente da Forza Italia, que completará 87 anos em setembro próximo, vem a San Raffaele sozinho com Marta Fascina, em um estado “sem fôlego”. Por esse motivo, foi imediatamente transferido para a unidade de terapia intensiva por “problemas cardíacos”. Ele foi internado em outro hospital após receber alta do mesmo hospital em 30 de março. Não há boletins médicos oficiais e não haverá o dia todo. Mas aprendemos com a festa azul que ele está “acordado”.

“Ele está estável, ele é uma rocha. Seu humor? O nosso está bom”, disse Paolo Berlusconi a repórteres ao deixar San Rafael. “Ele vai fazer isso desta vez, também.”

Logo após essa série de altos e baixos com notícias tranquilizadoras e muito poucas, os filhos e o irmão Paolo chegam às instalações milanesas. Um detalhe que faz pensar, por alguns minutos, no inevitavelmente pior dos palácios romanos. Há rumores de que é mais sério. De Bruxelas, o Coordenador Nacional Azul, Antonio Tajani, duas horas depois de ter sido hospitalizado, oferece alguns mínimos motivos de esperança: “Fala, hospitalizado porque o problema anterior não foi resolvido”, anunciou após o ministro dos Negócios Estrangeiros da NATO. No entanto, com o passar do tempo, os medos aumentam a cada hora: todos os partidos, exceto os altos cargos do governo, os Verdes, a esquerda italiana e o movimento Cinco Estrelas, felicitam o ex-primeiro-ministro: “O Senado em nome do governo e meu próprio – ele diz Ignazio La Russa – Ao senador e amigo Silvio Berlusconi envio sinceros e calorosos votos de rápidas melhoras. Estaremos esperando por você na câmara”. “Gostaria de dirigir a Berlusconi – o Presidente da Câmara Lorenzo Fontana – meus melhores votos de uma rápida recuperação”. Primeira Ministra Georgia Maloney, A caminho de L’Aquila, ele twittou: “Um desejo sincero e caloroso de rápida recuperação. Forza Silvio”.

O mesmo impulso vem do chefe da corporação, Mateus Salvini: “Vem Silvio, a Itália te espera!”. Boa sorte”, tuitou Mateus Renzi. Demonstrações de afeto do Senado também: “Desejando ao senador Silvio Berlusconi uma rápida recuperação”, presidente do Comitê, Dem. Francesco Bocha. O atual presidente faz eco dele, Maurício Caspari“A Presidência também se associa a felicitar um dos nossos colegas e um líder político”. À tarde, ainda no salão Palazzo Madama, começam os aplausos de todos os grupos durante a segunda convocação da Ordem Superbonus. Quando seu nome é levado a votação. Enquanto isso, a notícia correu o mundo e foi captada pelos principais meios de comunicação internacionais. “Ele está internado em terapia intensiva com problemas respiratórios”, escreve ela Notícias da raposa. Manchetes semelhantes podem ser encontradas nas páginas online de outros jornais estrangeiros, do Washington Post ao Guardian, Spiegel ao France24, El Pais ao Faz, Le Picaro à Irish TV RT e ao site australiano News.Com.au. .

O professor Alberto Sangrillo, médico de Silvio Berlusconi, deixou o Hospital San Rafael à noite. Ao sair, não quis fazer nenhuma declaração aos repórteres que ali estavam: “Vá dormir”, foram as únicas palavras de Dzhangrilov.