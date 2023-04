Mourinho recebe oferta inédita da Arábia Saudita, 120 milhões e Inovação: Select

A Arábia Saudita tenta Mourinho com três ofertas diferentes: O noivado criará um novo recorde.

Uma oferta popular que não pode ser recusada, entregue em uma bandeja de prata José Mourinho Olhando para a próxima temporada: DeArábia Saudita Decidimos tentar algo especial com um grande plano, no qual ele decidirá o que fazer e quanto tempo ficar.

Eles foram colocados no prato 120 milhões de euros por dois anos Isso o tornaria o técnico mais bem pago da história do futebol. Este número vai surpreender qualquer um, mesmo aqueles que nunca perderam de vista o grande futebol europeu.

A informação foi divulgada pelo Corriere dello Sport, que dá mais detalhes sobre o assunto“Oferta Flexível” Dado aos portugueses: A federação saudita teria dado a ele um banco da seleçãoHá uma vaga após a recente saída de Herve Renard, mas Mourinho pode optar por treinar alguns clubes.

O erro desconcertante da Ferrari na Arábia Saudita: é como Sagheer

Para o técnico Na verdade, Al-Nasr até foi colocado no banco: Lá o português encontrará seu compatriota Cristiano Ronaldo Ele já está no Real Madrid e substituirá o ex-jogador da Roma rudy garciaDeve retornar à Europa no final desta temporada.

Se mesmo esse objetivo não for do seu agrado, Mourinho também estará disposto a enfrentar um desafio mais difícil no Al-Ahly, atualmente em primeiro lugar no campeonato da segunda divisão. Em termos econômicos, absolutamente nada muda para algo especial.

Avançar Você pode decidir livremente quanto tempo deseja passar na Arábia Saudita. Neste caso há duas hipóteses: um ano de aventura ou ficar até ao Mundial de 2026, objetivo do futebol saudita, tal como já aconteceu com Cristiano Ronaldo, de continuar a sua expansão com a ajuda de provas reais, capazes de atrair. Foco em um movimento que vem crescendo cada vez mais no cenário internacional.

Uma oferta muito rica intrigou Mourinho, e ele não descartou quaisquer ideias preconcebidas. Sua preferência ainda é ficar no banco da Roma, mas Ele já discutiu isso com sua equipe Obtém respostas diferentes. Ninguém jogou fora a proposta e a perspectiva de uma aventura da Europa não estava tão longe.