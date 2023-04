SUV bate em trem: “Uma mulher e uma criança dentro, o carro diminui a velocidade”

Tarde de medo A crespellano, na província de Bolonha. Uma senhora de 70 anos ficou presa entre duas barras de uma passagem de nível da Via Miguel Ferro, deixando o carro preso nos trilhos do trem. A mulher não teria tido tempo de atravessar a passagem de nível, pois um carro diminuiu a velocidade à sua frente, fazendo com que duas grades caíssem. Uma criança parecia estar no carro, junto com a mulher, mas ambas saíram do carro antes que ele colidisse com o trem. O acidente interrompeu o tráfego na linha ferroviária Bolonha-Casalecchio-Vignola e o tráfego rodoviário na estrada Michel Ferro e Provincial, mas felizmente este foi o único efeito: de fato, até os passageiros do trem não sofreram nenhuma consequência da colisão.

Na mesma passagem de nível, em 2013, um jovem de 17 anos já havia morrido após já ter atravessado o caminho barricado e ter sido tragicamente atropelado por um comboio que se dirigia à Estação Central de Bolonha.