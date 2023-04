Sensacional indiscrição por Record em Leo e Prêmio Esportivo: detalhes

Um descuido sensacional de um jornal desportivo português Registro Rasgou o véu da noite italiana e foi perturbador Rafael Leão. Segundo a imprensa portuguesa, O Lille será responsável pelo pagamento integral do “prêmio esportivo”, ou seja, a multa que o clube francês e Leo estavam envolvidos em pagar em favor do Sporting de Lisboa após a rescisão unilateral do AC Milan do contrato do jogador. No verão de 2018, depois que os ultras branco-verdes atacaram o centro de treinamento do clube.

De acordo com o registro, o Lille assumirá total responsabilidade por um total de 20,3 milhões (16,5 em compensação e 3,8 em juros) após um recurso perdido no Tribunal Federal Suíço, que manteve a sentença conjunta de Lille pelo CAS de Lausanne.

Se a notícia se confirmar, Rafael perderá 20% do salário anual de Leo, que atualmente lhe é descontado como valor devido ao Sporting. Recordamos que a 1 de agosto de 2018 contratamos Lilli Levo a custo zero, convictos de que nunca teria de compensar o jogo, mas a decisão do TAD (Tribunal Português) mudou tanto a situação que o Tribunal de Milão também concordou com os seus compatriotas lusitanos. .

Se confirmada, seria uma grande notícia que também mudaria as cartas na mesa sobre a renovação do contrato de Leo com o Milan, com o bicho-papão do apuramento desaparecendo e as partes provavelmente conversariam muito calmamente sobre o que fazer. Se o pênalti expirar, Leo e Milan podem facilmente unir forças para a renovação.