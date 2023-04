Salernitana-Inter, a resposta à desgraça de Paulo Sousa e Inzaghi

Uma partida acirrada, obstinadamente empatada até o final, então vem 1 ponto precioso. Salernitana empatou em 1 a 1 com o Inter em Arechi: para a rede de vantagem Robin Cozen O plantonista de ofício responde no início da cobrança Antonio Candreva O remate cruzado passa por Onana em direcção à baliza. Um resultado decisivo para os Granadas, que somam o quinto empate consecutivo e somam 29 pontos na classificação.

Salernitana-Inter 1-1: Cosens não é suficiente, Contreva zomba de Onana aos 90 minutos

Salernitana-Inter, so Sousa

No final da partida, Salernitana só conseguiu satisfazer o treinador Paulo SosaPelo resultado e desempenho da equipe: “Na primeira parte queríamos ter as mesmas ideias e o mesmo equilíbrio, tínhamos uma ideia, uma estratégia no início do jogo. Tivemos alguns problemas nas laterais e foi daí que saiu o gol. Para manter o centro de gravidade defensivo mais avançado, pensamos em como pressionar alto, então decidimos mudar a formação no segundo tempo. As posições são azaradas? Sim, mas não se esqueça da árvore atingida por Tia e das muitas chances que tivemos. Os meninos foram extraordinários, acreditaram nisso, e quando você é assim tudo pode acontecer, mesmo contra um grande time como o Inter. Eles têm um goleiro que joga bem com os pés, os zagueiros gostam de jogar isso, muita movimentação dos meio-campistas, então desde cedo decidimos um certo tipo de pressão, deixando eles na lateral, mas não fizemos. Pressione bem. Ao intervalo decidimos mudar para formar uma equipa que pudesse ter mais homens na área e os rapazes começaram a acreditar mais nisso e estou orgulhoso deles. Entrar na atual temporada me levou a ajustar algumas coisas porque o resultado é fundamental. Para alcançar o sucesso imediato, reduzi a complexidade da minha ideia de futebol. A equipe está indo bem e merecemos os resultados que virão. Ochoa? Ele é goleiro, está sempre no lugar certo e então é muito forte nas corridas curtas. Tem experiência, tem energia: é um cara que merece tudo de bom do mundo“.