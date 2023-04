20.000 fiéis no Coliseu, pela cruz sem o Papa – Crônica

Uma cruz no Coliseu com cerca de vinte mil fiéis. Mas o Papa a seguiu desde a Casa Santa Marta por causa do frio. Ao contrário do que aconteceu em 2005 com João Paulo II, não foi vinculado por vídeo. O Papa Francisco o substituiu pelo Cardeal Vigário Angelo de Donatis, de Roma, presidindo a cerimônia.

As pessoas que carregavam a cruz no Coliseu eram “representantes das áreas onde as meditações foram recitadas, não os escritores dos testemunhos”. disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni. Então o mesmo se aplica à décima estação onde ele carregou a cruz Um menino com um lenço amarelo-azul, as cores da bandeira ucraniana, mas não foi ele o autor do depoimento de Mariupol. Ao contrário do ano passado, quando dois amigos russos e ucranianos carregaram a cruz juntos, os ‘Ciraneses’ (portadores da cruz) eram na verdade representantes das zonas de conflito mencionadas na Via Crucis, mas nem todos estavam diretamente interessados ​​nas histórias propostas. Três Leitores de Celebração.

Missa da Sexta-Feira Santa

Em vez disso, o Papa Francisco chegou em uma cadeira de rodas à Basílica do Vaticano para celebrar a Paixão. Como já aconteceu no ano passado, o papado não se curvou ao chão, o que é esperado no início desta celebração e o Papa Francisco pôde fazer isso até 2021. Dores recentes no joelho e a saúde geral do Papa foram a causa. Houve mudanças nas celebrações, inclusive na Sexta-feira Santa, em que os papas tradicionalmente entram na basílica descalços, com a cabeça coberta e estendidas no chão em sinal de penitência.

Pela Crucificação dos Fiéis no Coliseu: ‘Rezemos pela paz e pela hospitalidade’