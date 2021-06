Máscaras primeiro, depois o baixo verde será suficiente

Ideia Discotecas Bolha, o governo quer porque o acesso só é permitido para quem tem passe verde. Mas, de fontes próximas ao administrador, sabemos que a retomada não está excluída em duas etapas: neste caso é possível voltar a dançar em boates com máscara no início, enquanto na segunda fase (infecções permitem) o as barreiras estão relaxadas, já em agosto. As instalações externas não estão isentas da obrigação de usar equipamentos de segurança. No entanto, a equipe do ministro da saúde foi lenta e explicou que nada foi definido ainda.

Festas, casamentos e discotecas, o que você pode realmente fazer? Regras da Zona Branca (e restrições)

Reunião

A subsecretária de Saúde Andrea Costa se reuniu com os dirigentes do Silfor-Fife, o conformador que representa as boates, para tratar da reabertura de discotecas e ouvir os pedidos dos insiders. Assim o Subsecretário: “As linhas de intervenção estão a ser examinadas para permitir uma reabertura prudente”. Mas os gerentes do campus estão acelerando o tempo. “Em cerca de 3.000 casas noturnas, pelo menos mil já falharam por falta de fechamentos e bebidas”, enfatiza o chefe do Silp-Fife Marricio Pasca.

O setor de discotecnologia tinha uma receita de dois bilhões de euros por ano por enseada e empregava direta e indiretamente cerca de 100.000 pessoas. No entanto, esta ainda não é uma data de inauguração. O governo pretende acender as luzes dos locais de dança novamente no início de julho, se o número de infecções e vacinas permitir. Ele também estaria disposto a abrir mão das ligações interurbanas para atender às demandas dos gerentes, o que não condiz exatamente com os tipos de entretenimento oferecidos pelas casas noturnas. Mas ele não está pronto para desistir agora porque usa a máscara na discoteca. No entanto, deste ponto de vista, um tratamento especial pode ser atribuído às discotecas com espaços exteriores, que em todo o caso são minoria. O monitoramento de entrada e o monitoramento exigirão um protocolo rigoroso.