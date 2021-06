Quarta-feira, 9 de junho de 2021 – 12h20

Imigrantes, progresso no sistema de asilo europeu

Med-5 (com a Itália) abre para excluir das negociações relacionadas ao acordo de imigração

Bruxelas, 9 de junho. Os Estados-Membros estão “na vanguarda” no Mediterrâneo, mas deram um passo significativo com planos para transformar o atual Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo (ESO) num verdadeiro endereço da UE (YUA) para requerentes de asilo.



Os cinco países mais vulneráveis ​​à migração no Mediterrâneo, Itália, Espanha, Grécia, Chipre e Malta assinaram ontem uma carta à Comissão Europeia, à Presidência portuguesa do Conselho da Europa e ao Parlamento Europeu para o cargo de presidente de grupo competente. Expressam-se no apoio ao regulamento que estabelece o novo sistema de asilo da UE.





Na carta que Askanov pôde ver, os países do “Med-5” confirmam substancialmente que, neste ponto específico, estão preparados para denunciar o princípio de negociações de “pacote” que todos deveriam usar. Questões relacionadas às políticas de imigração. Mas apresentam uma condição: algumas partes do regulamento da Nova Agência Europeia de Asilo ainda não são reconhecidas (artigos 13, 14 e 22, com as “canções” relacionadas), que se referem aos parâmetros e mecanismos que são o objeto exato do ” pacote “negociações sobre o tratado completo da UE sobre imigração.Estes artigos “congelados” monitoram especificamente os fluxos migratórios e a sua definição de “pressão desigual” para implementar os mecanismos da Unidade Europeia.No final da reunião do gabinete, durante uma videoconferência de conferência de imprensa ontem à noite no Luxemburgo, a presidência rotativa de seis meses do Conselho da União Europeia esteve representada pelo ministro do Interior português, Eduardo Cabrita. Comissária Europeia para os Assuntos Internos e Imigração, Yalva Johansson.“A estratégia do Chanceler de Portugal em matéria de asilo e imigração – Kaprita – tem vindo a promover todo o trabalho a nível técnico no aparelho legislativo desde Janeiro passado, altura em que decorreram a análise e primeira leitura. Questões políticas”.“Todos os Estados-Membros – seguidos pelo Ministro português – acordaram em separar esta vertente técnica, em que todas as propostas legislativas funcionam tão abertamente quanto possível em todos os grupos de trabalho para debater o mais importante possível as grandes questões políticas”, nota a dimensão externa, a partilha de responsabilidades e a unidade na gestão dos fluxos da diáspora.“É muito importante para nós – sublinhou Caprita – o acordo político a que chegámos em torno da regulamentação da agência europeia de asilo, que foi objecto de uma carta conjunta em que alguns Estados-Membros do sul da Europa demonstram o seu apoio ao controlo, fora da lógica da presidência portuguesa – esta última semana do semestre Continuam os esforços para enviar o bastão ao próximo presidente esloveno. ”No que diz respeito à “dimensão externa”, o presidente português exigiu o sucesso ao nível da origem dos imigrantes e o estabelecimento de boas relações com os países dos transportes para a concretização de acordos relacionados com a regulamentação dos cargos e rendimentos voluntários.Segundo Capritta, a política da nova agência de asilo é importante por dois motivos: primeiro, essa restrição é parte fundamental do acordo de imigração, que é o acordo de todos os estados hoje, não o Med-5; o segundo motivo está no “sinal político”, que é Espanha, Itália, Grécia., Carta assinada hoje pelos Ministros de Malta e Chipre “. O Med-5 diz basicamente: “Sem congelar na lógica do pacote”, “estamos dispostos a discutir muito abertamente onde se pode chegar a um acordo”, concluiu o ministro português, “este é o desenvolvimento mais importante”.Johansson, por sua vez, lembrou: “Quando apresentamos o acordo, sob o chanceler alemão em setembro, dissemos que precisávamos de uma abordagem de pacote”. Agora, frisou, “é importante ver que alguns aspectos podem ser aceitos individualmente, sem violar a abordagem do pacote”.A pedido do primeiro-ministro italiano, Mario Tragi, a questão das políticas de migração e asilo será discutida no próximo Conselho Europeu em Bruxelas, dentro de duas semanas. Sob o presidente esloveno do Conselho da UE, líderes estaduais e governamentais assumirão o controle da situação e estabelecerão um calendário para os próximos meses.