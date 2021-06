Bem no centro, há um acordo sobre Roma: o candidato de Mickey a prefeito, o vice de Madonna. Oficial Tamilano para Turim

O negócio é: Enrico Mickey Será o candidato a prefeito de direita em Roma. Desta vez veio o fim Cume De líderes de centro-direita. Magistrado Simonetta Madonna Em vez disso, ele é o candidato a vice-prefeito. Torino também tem status oficial: Candidato Pavlo Tamilano, Conforme confirmado Matteo Salvini: “Pleno consenso sobre a centro-direita, que selecionou Enrico Michetti como candidato a prefeito do Capitólio de Roma, na chapa com a advogada Simonetta Madonna. Pavlo De milão Candidato a prefeito em Torino. As indicações para a região da Calábria serão anunciadas oficialmente dentro de uma semana. “Não só isso. Milão e Bolonha também precisam de mais alguns dias.” Reprogramaremos na próxima quarta-feira e decidiremos “, acrescentou Salvini.

A campanha eleitoral para as eleições executivas em Roma está agora em pleno andamento. Haverá quatro entre o desafio principal

Prefeito cessante M5s Virginia Rocky; Candidato democrata Primário Centro remanescente para o prefeito de Roma, Roberto Qualteri, Que será confirmado por uma partida na noite de 20 de junho no Gazebo; Candidato a prefeito por estoque, Carlo calenda. Resumindo, mais 10 dias e a corrida pelo Capitólio pode começar oficialmente.

“Estou absolutamente encantado, obrigado a todas as partes na aliança Centro à direita. Estou animado com a passagem com a eminente Magistrada Dra. Madonna. Roma é minha cidade e meu sonho. Agora podemos embarcar nesta grande aventura para recuperar o papel de Kabat Mundi junto com a Cidade Eterna ”, foram as primeiras palavras do candidato Mikey. Desamarrar o nó Hoje, na cúpula dos dirigentes de centro-direita, o Secretário da Liga do Norte também participou Antonio Tajani Forza Italia e Georgia maloney Aos irmãos da Itália. Havia também os chamados ‘pequeninos’: ‘Coragem Itália’ com o senador Caitano Guacliarello E ‘Nova Compra’ Emilio Carelli, Anteriormente cinco estrelas, Utk Noi Con Italia e ‘Rhinosmiment d Vittorio Sagarpi. “UMA Centro à direita Perfeito, trabalhe para vencer. Hoje decidimos sobre a candidatura de duas forças civis para a capital italiana, uma para o prefeito e outra para o vice-prefeito, e agradecemos a eles ”. Georgia maloney No final da mesa Centro à direita Para o Palácio dos Grupos da Câmara.

Passagem de Roma

Enrico Mickey, 55 anos, é um advogado, um professor especialista em direito administrativo, mas um “tribuno” que comenta uma variedade de tópicos quentes da agenda política, incluindo a voz do rádio ou do rádio ou os problemas da cidade. Comentando sua candidatura no rádio, ele disse: “Devemos tirar o pó desta cidade e trazê-la de volta à sua antiga glória. Qual foi a Roma dos Césares?, A cidade dos grandes papas, da ciência e da cultura, onde cada cidadão é cidadão do mundo ”. Simonetta Madonna, Magistrada, romana, casada e mãe de três filhos, é advogada em Juizado de Menores há 17 anos e um rosto conhecido na TV, principalmente como convidado no salão Bruno Vespa, na Porta Transport. “Não há candidato a prefeito em Roma, mas uma equipe Centro à direita Propõe aos Romanos. É a equipe que vai liderar a cidade nos próximos dez anos “, disse Salvini, que é novamente correspondente de Mickey para os microfones da Radio Radio.

“Mickey-Madonna é a melhor solução para ultrapassar os limites dos ingressos Centro à direita Vitória em Roma – Palavras do Vice-presidente da Forza Italia, Antonio Tajani – Vamos lutar na batalha para unir esta cidade. Vimos o que aconteceu ontem com mau tempo. Eu reitero Centro à direita Deve ser unida, enquanto a centro-esquerda tem três candidatos diferentes. “e Marcello de Vito, Presidente do Legislativo do Capitólio e recentemente se juntou ao partido Silvio Berlusconi “Ele será um candidato na lista da Forza Italia”, esclareceu Tajani.

Portanto, haverá uma passagem do Mickey-Madonna na capital. “Na sexta-feira apresentamos a equipe, correu bem e estamos felizes e felizes – disse o presidente da liga – por devolver o orgulho, a atuação, o trabalho, o futuro e a agilidade a Roma.

Este é oficial: candidato a Turim Tamilano

Ele vai competir em Torino Pavlo Tamilano, Empresários de Alimentos e Bebidas Ele propôs sua candidatura antes do Natal, mas hoje o oficial chegou. “Acesso Centro à direita O plano cívico de Torino Bellisima é mais uma indicação de que estamos no caminho certo. O caminho para compartilhar um tratamento de trauma para reconstruir a cidade e reconstruí-la após esta guerra. Teremos de trabalhar juntos para trazer Turim à sua história e aos talentos de sua comunidade extraordinária – Tamilano para comentar – a unidade e a equipe são fundamentais para a reconstrução, devemos nos apressar e podemos fazê-lo. A partir de hoje, estamos focados em tornar a turnê bonita novamente. “

Portanto, a situação em Roma e em Turim parece aberta, e nem no Milan. A centro-direita, aliás, ainda tem alguns dias para decidir quem será desafiado Pepe Sala E outros candidatos para os cargos executivos de Milão no outono.

Reações

Enquanto isso, as primeiras reações vêm das redes sociais e não só. Co-fundador da Corazio Itália e chefe da região da Ligúria no Twitter, Giovanni Totti, Escreveu: “Boa sorte Mickey, estaremos ao seu lado para lhe fornecer um guia digno do capital”. Georgia maloney E acrescentou: “Bloqueamos a candidatura a prefeito de Roma e agradecemos por se colocarem à disposição, com a contribuição de dois extraordinários especialistas, Mickey e Madonna. Mas eles sabem falar com cidadania e empatia”. Essas duas pessoas disseram: “Juntos, escolhemos renovar o capital após o desastre Virginia Rocky“, Observou o chefe de investimento estrangeiro direto.

Boa sorte para Mikey do rival de centro-esquerda, Roberto Qualteri: “Vamos discutir as questões, a minha será uma campanha civil. O importante é que isso é tão sério quanto os romanos têm palavras bonitas o suficiente e promessas vazias, e eles sabem o quanto os danos de Alemanno e Meloni estão fazendo à direita. Os candidatos de centro-direita não o estão intimidando: “Claro que não. Vejo muita participação na contribuição dos cidadãos”, disse Dem Meyer, candidato nas primárias de centro-esquerda. A opinião do prefeito de Roma é altamente controversa, Virginia Rocky. , Escreveu no Twitter.

Lega Nord e Fratelli de Italia encontraram candidato em Roma, mas sem ideia da cidade. Ainda estou determinado a continuar o trabalho de mudança e implementar os projetos que iniciamos nos últimos anos. #NextConCoRAGGIo – Virginia Rocky (irvirginiaraggi) 9 de junho de 2021

O outro inimigo é culpado Carlo Calêndula, Líder da ação e candidato a prefeito de Roma: “Daeje, quase 9 meses se passaram, mas agora está quase concluído. Agora temos que esperar até 20 de junho”, então haverá as primárias de centro-esquerda.

Kobasir: Um acordo também foi encontrado com Urso como presidente

Foi um dia, centro-direita, marcado por outro convênio: oEleição Urso adolfo Kobasir à presidência, O que põe fim ao longo cabo de guerra entre Lega e o investimento estrangeiro direto. Camada dos Irmãos da Itália Assim ocorrendo Da Liga Norte Rafael Wolfy, Renunciou há algumas semanas. Partido Georgia maloney Então Kobazier foi capaz de arrebatar a presidência de Carozio, Quem tentou resistir até o fim O partido de Salvini pediu repetidamente “a renúncia de todos os membros do comitê, para reconstruí-lo e entregar a presidência à oposição”.