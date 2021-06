Cristiano Ronaldo Juve: Nó assinado pelos portugueses. Notícias do mercado

No entanto, Blitz, um agente português em Milão, não se encontrou com a Juventus para falar sobre o futuro do CR7. O principal problema se dissermos adeus a Zhou é procurar uma equipe que esteja disposta a pagar o super salário de CR7 de மில்லியன் 31 milhões por ano. O único caminho que leva ao retorno do PSG ou do Manchester United, mas atualmente não há acordo definitivo com nenhum dos clubes. CALCIOMERCATO, Todas as notícias em tempo real

Liderado para Milão na quarta-feira George Mendes, Um dos melhores advogados conhecidos do futebol mundial. Tem um de seus clientes Cristiano Ronaldo. De momento, porém, ainda não há um encontro no calendário com o clube da Juventus para definir o futuro do avançado português, que está ligado a mais um ano de contrato com a Juve. No entanto, o futuro da CR7 aguarda o tribunal e qualquer decisão só amadurecerá após o fim da experiência portuguesa. Europeus. O principal problema, se ocorrer uma possível saída, é que Encontre uma equipe que esteja disposta a pagar um super salário No número 7, igual 31 milhões de euros por ano.

CR7, Hipóteses para o Futuro consulte Mais informação

Malinowski: “CR7? Existem alguns fortes” O madeirense de 36 anos marcou pela Juventus desde que chegou a Itália, no verão de 2018. 101 gols em 133 jogos, Venceu o Scotto duas vezes, duas edições da Supercopa da Itália e uma Copa da Itália. Ronaldo vai se despedir de Ju um ano antes do término do contrato Ele deve se convencer a aceitar um novo desafio de Torino: O As únicas estradas imagináveis Leva a Psg Ou voltar Manchester United, Não há nada definido em nenhum clube neste momento. READ Talot: O futuro? Agora estou a pensar no Campeonato da Europa, não sei o que vai acontecer ”.

Encontros de Mendes em Milão consulte Mais informação

Milão, agentes em processo de liberação de petróleo a zero Em sua curta viagem a Milão No entanto, George Mendes se reuniu com vários executivos. Exceto Maldini e Masara Raphael Leo Em Milão, o agente português também deu as boas-vindas ao dirigente do Inter Osilio, mas sem entrar em qualquer outra discussão. Mendes falou Adriano Galliani, CEO de Monza Motta Carvalho, O avançado do Bryanza Club, que recentemente se juntou ao “estábulo” de Mendes e foi o capitão de Portugal no Campeonato da Europa de Sub-21. Outra reunião estava envolvida Fiorentina: Purple Club segue de perto a ajuda do médio do Porto Mendes Sergio Oliveira, Mas ainda há uma grande distância entre a oferta e a demanda para a visita de 29 anos à Itália.