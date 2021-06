“Vítima igual ao assassinato de mulher”. Letta & Co. Eles têm medo de dizer o Islã

O último surto linguístico é o trabalho Enrico Letta. Depois de vários dias de silêncio, ele deve ter pensado constantemente em como se expressar, alegando ter sido assassinado. Saman Abbas Na seção “Feminismo”. “Existe uma condenação tão forte do nosso lado quanto matar uma mulher cruel.” Ele disse ontem de manhã Para microfones Pausa para o café Na Lei 7. “É improvável que esses eventos sejam tolerados. Não questiono a necessidade de envolver todos para garantir que as regras sejam respeitadas por todos.” . Nem uma palavra, nem mesmo uma palavra, sobre a equipe religiosa do crime Fundamentalismo islâmico Encoraja os pais a arranjar casamentos organizados e punir as filhas rebeldes. À esquerda, a secretária Pide não é a única a distorcer a língua italiana, sem falar na indignação islâmica que tirou a vida de outra mulher na Itália. É como se todo mundo tivesse medo de contar islamismo.

Olhando os relatórios dos últimos dias, é constrangedor Deixou Antes do caso de uma jovem de Novellara. A primeira reação h .Não. Escrevemos sobre isso nos últimos dias. Um infrator e cúmplice h .Não. No entanto, agora que a pressão está sendo exercida pela centro-direita, os isolacionistas a todo custo estão sendo forçados a tomar uma posição. O resultado não foi reduzido à catástrofe. Aqui estão alguns exemplos dos democratas: “Se essa questão for confirmada como feminismo, deve ser tratada com muita severidade.” (Enrico Letta); “Em nosso país, na pátria dos direitos, é intolerável que existam áreas cinzentas onde se usam ‘leis’ tradicionais paralelas e racistas”. (Deborah Seracciani); “A história é preocupante. Na Itália não devemos ter nenhum álibi ‘cultural’ que chamamos de apenas uma forma: violência odiosa contra as mulheres e contra as mulheres” (Alessandra Moretti); “Estou horrorizado com o que é um crime antinatural. Cresci em um ambiente familiar patriarcal e ambíguo, mais preocupado com sua própria dignidade do que com a felicidade de suas filhas.” (Leah Quartabell); “A condenação não é clara e incerta, ela confirma como nossas guerras são a favor da liberdade de todas as mulheres de qualquer cultura, povo e religião.” (Stefania Pesophane).

Mesmo dentro Movimento 5 estrelas Os tons usados ​​para Library e Uguali são semelhantes. Erasmo Balasotto, por exemplo, se manifestou contra as vigílias à luz de velas de organizações que não lutam adequadamente contra o extremismo islâmico. “É uma pena evitar lutar contra as práticas patriarcais bárbaras onde e o que quer que façam.” . Até os parlamentares de Grillini, que fazem parte do Comitê de Igualdade de Oportunidades, o condenaram “Tradições culturais que minam a liberdade e os direitos” Quem são as mulheres “Eles vivem em nosso país e estão totalmente integrados à cultura ocidental”. . Dem mesmo script. Portanto, quase todos (exceto Emanuel Piano) parecem ter alguma alergia a falar sobre o Islã. Mas não só isso. Muitos deles são intolerantes até mesmo para aqueles que lutam para condenar o fundamentalismo islâmico. Roberto Calderoli sabe alguma coisa sobre isso, acusa Pesopane de cuidar de mulheres “Devem ser feitas tentativas para obter aprovação apenas como uma ferramenta para adicionar lenha às chamas da xenofobia e do racismo.” . Até o cartunista Vuro, Fala sobre issoAdnKronos, Em sua opinião, não hesitou em perguntar para quem Saman estava usando o caso “Faça Demônios do Islã” .

No entanto, o Islã não é sobre monstros Baixo Como religião, mas a fim de garantir certas práticas como eu faço Casamento de noivado, a infibulação e o velamento são proibidos em nosso país. Para isso, é necessário primeiro condenar essa barbárie sem círculos linguísticos, e depois aprovar leis provisórias para combatê-la.Extremistas islâmicos.