Quando os portugueses já tinham escolhido a Juventus e a Itália, levou em consideração o seu portfólio. Na verdade, o agressor, que beneficiou do imposto fixo, pagou apenas 100 mil euros por todos os rendimentos do estrangeiro.

A partir de Stefano Esposito

A CR7 na Itália pagava 100.000 euros por ano em receitas do exterior e no Reino Unido nem precisava ser paga. Em tempo real, as autoridades fiscais da Espanha pagaram-lhe 18,8 milhões

O regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United é uma opção técnica, de coração e acima de tudo, um portfólio.

Ronaldo tem um patrimônio líquido de US $ 25 milhões ao ano, garantido apenas pelos Red Devils ou os cerca de 33 que a Juventus lhe dava anteriormente.

A Bola de Ouro cinco vezes é uma mina de ouro e a maior parte dos lucros vem de patrocinadores e direitos de imagem.

Quando ele veio para Zhou, três verões atrás, ele se beneficiou da linha plana introduzida pelo governo Gentiloni.

Basicamente Ronaldo, como qualquer estrangeiro, pagava um total de 100 mil euros anuais por todas as receitas do estrangeiro, justamente pelo patrocínio milionário.

Foi um incentivo considerável na época, e por isso escolheu o clube da Juventus, apesar de várias ofertas de todo o mundo.

A mudança para o Manchester United seria muito mais barata para o CR7.

Segundo o Il Sole 24 Ore, os portugueses nem sequer tiveram de pagar os 100 mil euros que pagou em Itália.

Bônus Inglês – Ao se cadastrar no Red Devils, você se beneficiará do bônus CR7, que não paga impostos sobre a renda de patrocinadores conhecidos como “Res No Dome”, residentes não residentes

Alguém que vive e trabalha no Reino Unido, mas tem sua “residência permanente” em outro país de acordo com a lei britânica.

Uma cobrança de imposto, sob certas condições, permite que você evite ser tributado sobre a renda estrangeira mantida no exterior e não importada para o Reino Unido.

É o caso de Ronaldo, que já beneficiava do mesmo bónus quando se transferiu do Sports Lisbon para o Manchester United em 2003. CR7 tem direito a este imposto especial pelos próximos sete anos.

O fiscal é sempre o pior inimigo de muitos VIPs

Os portugueses com impostos sempre tiveram um relacionamento ruim. As autoridades fiscais espanholas, especialmente aquelas sobre celebridades, permitiram aqueles que atacaram os impostos não pagos sobre direitos de imagem entre 2011 e 2014. Os portugueses negociaram uma pena de prisão de dois anos e uma multa de 18,8 milhões de euros.

Em Manchester ele não precisava mais se preocupar

