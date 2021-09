4.720 novos casos e 71 mortes- Corriere.it

A partir de Paola Caruso

Dados para terça-feira, 7 de setembro. A taxa positiva cai para 1,5% (ontem 2,5%) com 318.865 toalhetes. Do número de vítimas, 21 morreram na Sicília (29), ocorrido de 5 a 3 de setembro. Admissão: +5. Tratamento intensivo: -7

eu 4.720 novos casos de vírus corona Na Itália (ontem 3.361 Boletim aqui) Pelo menos sobe assim 4.579.502 O número de pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2 (incluindo aquelas que se recuperaram e morreram) desde o início do surto. o Mortes hoje eu 71 (Ontem eram 52), dos quais 21 são mencionados na nota pré-siciliana ** (isso aconteceu de 5 a 3 de setembro), total 129.638 vítimas De fevereiro de 2020 em diante. Pessoas Recuperado ou expulso Eles são absolutos 4.316.077 e 6,877 Hoje (ontem 3.977) são os que saíram do sonho Kovit. o Corrente positiva – Aqueles com o vírus – estarão em tudo 133,787, Igualmente -2,233 Em comparação com ontem (dia anterior-682).

Wipes e display eu Toalhetes totais (Molecular e antigênica) eram 318.865, Ou 184.472 a mais que ontem, que foi 134.393. Quando Proporção positiva Diminui um ponto, se estabelece lá 1,5% (Aproximadamente 1,48%); Ontem era 2,5%. quem Mapa de doenças infecciosas na Itália.

Mais infecções em 24 horas do que ontem. Como de costume, a curva oscilante aumenta com o maior número de buffers. De comparação com Última terça-feira (31 de agosto) – No mesmo dia da próxima semana – quando eles forem registrados +5,498 Os casos com taxa positiva de 1,8%, mas com ligeiro declínio, parecem estar avançando pouco: na verdade, há menos novas infecções hoje do que em 31 de agosto, com uma taxa menor (1,5% vs. 1,8%). Essa tendência fica clara se você olhar o diagrama da curva abaixo. Espera-se que a situação se estabilize um pouco, com uma ligeira recessão, e depois a estabilize.

Um bom sinal Sicily Esse limite fica abaixo do limiar de mil novas infecções pelo segundo dia consecutivo, no valor de mais de três semanas. Ilha +875 casos representaram 24.465 toalhetes com uma proporção positiva de 3,6%. Mas oO boletim tem o maior número de mortes na Sicília hoje: Aqui estou 29 mortes registradasDestes, 21 morreram entre 5 e 8 de setembro e 8 morreram de ontem até hoje, explica a nota em detalhes *. READ Calciomercato, a oferta surpreendente de Paratici: troca por português!

Segue Veneto Com +583 casos (taxa de 1,1%). O grande número de testes regionais do dia tiveram que ser processados Lombardia Identificou +510 casos com mais de 58.000 lenços umedecidos (taxa de 0,9%). Se o Valle D’Osta de ontem não tinha nenhum caso, o Mollis de hoje: 267 análises foram processadas e a região não viu nenhum positivo.

Vítimas O número de mortos infelizmente é alto: 71 contra 52 anunciadas ontem. Conforme mencionado acima, os 29 relatos de dados trágicos incluem 21 mortes anteriores na Sicília, incluindo as duas mortes anteriores na Campânia (ver nota **). Marquez, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Osta – e as províncias de Trento e Bolzano têm seis perdas zero.

Sistema de saúde As internações hospitalares na área médica estão aumentando ligeiramente e as da área crítica ainda estão diminuindo ligeiramente. As camas estão ocupadas Em enfermarias governamentais comuns eu +5 (Ontem +86), total 4.307 pessoas foram hospitalizadas. As camas estão ocupadas Tratamento intensivo (TI) é -7 – Esse é o balanço entre quem saiu e quem entrou na UTI – (Ontem -2), trouxe o total de pacientes muito ruins 563, Com 40 combinações para reviver (ontem 32).

Eu sou vacinado As doses de vacina dadas acabaram 79,4 Milhão. Os cidadãos que receberam a segunda dose acabaram 38,8 Milhão (72,01% População com mais de 12 anos). quem Mapear todas as noites e quem Dados em tempo real do relatório da vacina Govt-19 no site do governo.

Casos com base na região Dados fornecidos a seguir, e divididos por região, total de casos (número de diagnósticos positivos desde o início da epidemia: incluindo óbitos e reanimações). Essa variação refere-se ao número de novos casos registrados nas últimas 24 horas. Aqui esta a mesa Com dados gerais fornecidos pelo Ministério da Saúde.
Lombardia 873.353: +510 caixas (ontem +177) com 58.238 limpezas

Veneto 459,050: +583 casos (ontem +274) com 48,481 apagamentos

Campânia 448.450: +311 caixas (ontem +192) com 14.352 limpezas

Emilia Romagna 415,448: +396 caixas (ontem +513) com 33,628 limpezas

Logio 377,307: +354 caixas (ontem +295) com 17,839 limpezas

Piemonte 374,123: +242 casos (ontem +99) com 23,522 apagamentos

Sicily 284.277: +875 caixas (ontem +943) com 24.465 limpezas

Toscana 274.607: +303 caixas (ontem +313) com 19.300 lenços umedecidos

Buglia 265.024: +119 casos (ontem +122) com 13.424 limpezas

Friley Venice Giulia 111.635: +77 casos (ontem +35) com 8.755 limpezas

Andar 111.551: +110 casos (ontem +49) com 4.813 wipes

Ligúria 110.680: +107 caixas (ontem +52) com 8.559 limpezas

Abruzzo 79.661: +70 caixas (ontem +4) com 6.835 limpezas

Calabria 79.590: +245 caixas (ontem +121) com 4.903 limpezas

PA Bolzano 75.507: +70 casos (ontem +17) com 8.886 limpezas

Sardenha 73.449: +99 casos (ontem +123) com 8.125 limpezas

Umbria 62.383: +104 casos (ontem +7) com 8.050 limpezas

PA Trento 47.710: +41 casos (ontem +17) com 4.362 limpezas

Basílica 29.298: +94 caixas (ontem +4) com 1.302 limpezas

Molise 14,355: 0 casos (ontem +4) com 267 limpezas

Valle de Asta 12.044: +10 casos (ontem 0) com 759 limpezas

Mortes por região O número total de mortes desde o início da epidemia é apresentado a seguir e discriminado por região. Essa variação refere-se ao número de novos óbitos registrados nas últimas 24 horas. Lombardia 33.937: +1 morte (ontem +3)

Veneto 11,704: +3 mortes (ontem +1)

Campânia 7.797: + 7 ** mortes (ontem +11)

Emilia Romagna 13.388: +2 mortes (ontem +3)

Logio 8.554: +5 mortes (ontem +7)

Piemonte 11.727: +3 mortes (sem novas mortes ontem)

Sicily 6.484: +29 * mortes (ontem +10)

Toscana 7.043: +8 mortes (ontem +4)

Buglia 6.729: +5 mortes (ontem +4)

Friley Venice Giulia 3.807: +2 mortes (sem novas mortes ontem)

Andar 3.052: Sem novas mortes (ontem +1)

Ligúria 4.388: +1 mortes (sem novas mortes ontem)

Abruzzo 2.534: Sem novas mortes (ontem +1)

Calabria 1,3378: +1 morte (ontem +4)

PA Bolzano 1.187: Sem novas mortes (ontem +1)

Sardenha 1.599: +3 mortes (ontem +3)

Umbria 1.434: Sem novas mortes pelo terceiro dia consecutivo

PA Trento 1.367: Sem novas mortes (ontem +1)

Basílica 601: +1 Morte (você não tem novas mortes)

Molise 495: Nenhuma nova morte desde 28 de agosto

Valle de Asta 473: Nenhuma nova morte desde 14 de julho

quem Todos os anúncios para 2021, quem De 2020. Notícias aqui aquele dia.

* A região da Sicília informa que os óbitos registrados hoje representam os seguintes dias: n. 09/07/2021 – n. Meu. Em 06/09/2021 meu. 09/05/2021 N12

** Mortes comunicadas hoje: 01/08/26/2021, referidas a 1 09/02/2021, as restantes 5 são atribuídas às últimas 48 horas, informa a zona da Campânia.

A região da Calábria relata que 6 casos foram removidos como duplicatas do total de positivos relatados nos últimos dias.

Do total de positivos relatados na área de Emilia-Romagna nos últimos dias, 5 casos foram removidos, positivos para teste de antígeno, mas não confirmados por teste molecular.

A administração pública de Polzano informa que 39 dos 70 novos positivos são derivados de testes moleculares confirmados por testes antigênicos.